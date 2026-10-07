Konuşmasına Ankara'da şehit edilen polis memuru Ali Türkoğlu ve Kütahya'da yaşamına son veren polis memuru Yasemin Bodur Karasu'yu anarak başlayan Dervişoğlu, "Aylardır polislerimizin çalışma şartları ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz, önlem alın diyoruz. 10 ayda 73 polis intihar etti." dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FON VURGUNU

"Türkiye, yeni yasama yılına Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından biriyle girdi. Her şeyden önce adını doğru koyalım bu münferit bir olay değildir. Bu iktidar gözetiminde hırsızlıktır. İnsanların alın terinin, emeklinin kıdem tazminatının, çocuğuna iyi bir gelecek bırakmaya çalışan ailelerin tasarrufunun, enflasyon karşısında üç kuruşunu korumaya çalışan vatandaşın birikiminin devletin gözü önünde bir saadet zincirine heba edilmesidir.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE HANGİ FATURA KONULUYOR?"

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, daha önce Türkiye'nin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımına ilişkin uyarılarda bulunduklarını anımsatan Dervişoğlu, "Bu anlaşma bize hangi güvenliği sağlıyor? Yok aranan şey güvenlik değilse soruyorum; ne arıyoruz? Türkiye'nin önüne hangi faturanın konulduğunu bilmek bu milletin hakkıdır" şeklinde konuştu.

Ekonomik sorunlara değinen Dervişoğlu, enflasyon rakamlarına dikkati çekerek "Devleti düzeltmeden piyasayı güçlendiremezsiniz" dedi.

İktidar mesajı veren Dervişoğlu, "Bu millet artık sizin bu çürümüş düzeninizin bir parçası asla olmayacak. 'Bunlar gitmez' diyenler bilsin ki, bunları millet gönderecek. O gün yavaş yavaş geliyor. Millet sandıkta cevabını verecek ve Allah'ın izniyle İYİ Parti'yi iş başına getirecek" diye konuştu.