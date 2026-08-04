Kaynak: ANKA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Meclisi ve Esnaf Meclisi ev sahipliğinde, 'SözOnda Deneyim Paylaşım Platformu’nun Gençlik Parkı’nda düzenlediği etkinliğin konuğu oldu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kent Konseyi ve 'SözOnda Deneyim Paylaşım Platformu' hakkında bilgiler verdi.

Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'ye sunulması beklenen kanun teklifine ilişkin şunları söyledi.

"CESEDİMİZİ ÇİĞNEMEDEN NUMARALI CUMHURİYET İNŞA EDEMEZLER"

"Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün bunlar konuşulacak, tartışılacak. Herkes işin bir tarafından tutmaya da çalışıyor. Öyle görüyorum. Yani kimseyi de eleştirmiyorum. Yani bu sohbete çok derin memleket meseleleri üzerinde konuşuyorum ama siyaseten kelimelerimi özenle seçmeye dikkat ederseniz gayret sarf ediyorum. Bunun mücadelesini vermek gerekiyorsa bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizi söylüyorum."

"Bakın, 'Abdullah Öcalan gelsin bu kürsüde konuşsun. Umut hakkından yararlansın' dediler. Ne oraya gelebildi ne umut hakkından yararlanması konuşuluyor. Buna bizim muhalefetimiz sebep olmuştur. Bakın açık söyleyeyim. 'Ona bir hukuki statü verilmesi gerekir' diye çıkıp söylediler. Ona bugün siyaseten devlet katından bir statü verilmediyse bunun da müsebbibi biziz. Bunun da müsebbibi bizim çabalarımız. Şimdi yeni bir cumhuriyet, demokratik cumhuriyetten bahsediyorlar. İnanıyorlar ki ya da zannediyorlar ki 'numaralı yeni bir cumhuriyet' inşa edecekler.

"Onu da söylüyorum: Cesedimizi çiğnemeden 'numaralı cumhuriyet', yeni bir cumhuriyet inşa edemezler. 'Efendim cesetten bahsedip durumu ne diye dramatize ediyorsun' diyenler de çıkıyor özellikle genç kardeşlerimizden. Benim lafımdan muhatapları anlayacağını anlar, tanıyanlar anlar. Şaka yapmadığımı göstermek için öyle diyorum. Yani onu da buradan şimdi tekrarlamış olayım."