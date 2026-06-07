Fenerbahçe’de seçim sürecinde iddialı vaatleriyle öne çıkan Başkan Adayı Hakan Safi, daha önce Mason Greenwood, Luis Suárez ve Merih Demiral ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Safi’nin bu çıkışı camiada geniş yankı uyandırırken, yeni iddialar gündeme geldi.

“GECE YARISI TRANSFER BOMBASI” İDDİASI

Safi, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada taraftarların merakını artıran ifadeler kullandı. Başkan adayı, “Bu dünya yıldızlarına iki yıldız daha getireceğim! Anlaştık, söz benim için paradan kıymetli. Kum saati çalışıyor!” sözleriyle yeni transferlerin yolda olduğunu belirtti.

HAKAN ÇALHANOĞLU PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Seçim kampanyası için kullanılan sosyal medya hesabından, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’deki şampiyonluk kutlamalarında çalınan ve sosyal medyada akım haline gelen “Made in Romania” şarkısı paylaşıldı. Bu paylaşım, Çalhanoğlu transferi iddialarını güçlendirdi.

“ANLAŞMA SAĞLANDI” İDDİASI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişmelerin ardından, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Hakan Safi’nin, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Haberde, Safi’nin seçimi kazanması halinde transferin resmiyete kavuşacağı ifade edildi.

MENAJER AÇIKLAMASI

Öte yandan oyuncunun menajerinin de, "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

SEZON KARNESİ

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 30 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.