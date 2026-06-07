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Koç Grubu’na bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlendi.

BİNAYA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Sözcü'nün haberine göre, sabah saatlerinde Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı bir eylem gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda genel müdürlük binasına çok sayıda kurşun isabet ettiği bildirildi.

İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bina önünde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Ekipler, ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çevredeki kaçış rotalarını ablukaya aldı.

SALDIRININ HEDEFİ ARAŞTIRILIYOR

Güvenlik güçleri, saldırının kesin nedenini ve arkasındaki azmettiricileri belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye izlemeye aldı. Olay yerinden elde edilen kovanlar ve diğer kritik deliller uzman ekipler tarafından inceleniyor.

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