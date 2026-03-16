Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir iddiayı ekonomist Murat Muratoğlu X hesabı üzerinden paylaştı. Muratoğlu, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yönetimlerinde genel müdür değişimlerinin kapıda olduğunu öne sürdü.

Osman Arslan, 2017 yılında Halkbank’a genel müdür olarak atanmıştı. Arslan görevini sürdürmekte. Abdi Serdar Üstünsalih ise 2019 yılında 28 görev yaptığı bankada genel müdür olarak atanmıştı. Alpaslan Çakar ise 2021 yılında Hüseyin Aydın’dan görevi devralarak Ziraat Bankası’na genel müdür olarak gelmişti.

Kamu bankalarında görev değişimi ise güncel olarak yaşanmadı. Ancak son kulislerde üç kamu bankasının genel müdürlüğünün değişebileceği iddia edildi.

MURATOĞLU: DEĞİŞİMLER KAPIDA

İddiaları X hesabı üzerinden paylaşan ekonomist Murat Muratoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“KULİS

İddialara göre Ziraat, Halkbank ve VakıfBank yönetimlerinde Genel Müdür değişimleri kapıda... Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nun bu konuyu gündemine aldığı konuşuluyor.

Asıl soru şu: Gerçek neden ne?”