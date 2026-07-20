Kardeş Payı, İşler Güçler gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Cemcir, durumunun stabil hâle gelmesinin ardından servise alınmış iki hafta sonra taburcu olmuştu.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Murat Cemcir, ciddi sağlık sorununun ardından ilk kez konuştu.
"DİREKTEN DÖNDÜM"
Yaşadığı korku dolu günleri "Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi" diyen sanatçı, atlattığı tehlikeyi "Allah korudu, kelimenin tam anlamıyla direkten döndüm" dedi.