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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul adına kızı Güner Özkul tarafından açılan telif davası sonuçlandı.

Güner Özkul, babasının rol aldığı Kadifeden Kesesi, Gece Kuşu Zehra, Üç Sevgili, Tatlı Meleğim, Yuvasız Kuşlar, Hayatım Senindir ve Solan Bir Yaprak Gibi filmlerinin televizyon ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Melek Film şirketine dava açmıştı.

MAHKEME GÜNER ÖZKUL'U HAKLI BULDU

Hürriyet'in haberine göre davalı şirket, yaklaşık 30 yıl sonra açılan davanın hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme ise bu savunmayı kabul etmeyerek, Münir Özkul'un hak sahipliğine yapılan ihlalin önlenmesine karar verdi.

İZİNSİZ KULLANIMA ENGEL

Kararla birlikte, davaya konu olan filmlerin izinsiz şekilde televizyon ve internet ortamında yayımlanmasının hukuka aykırı olduğu tescillenmiş oldu. Mahkeme, Münir Özkul'un eserlerine ilişkin hak ihlalinin durdurulmasına hükmetti.