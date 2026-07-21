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Greenart Grup imzasını taşıyan Hasip ile Nasip uyarlamasında başrolleri Toygan Avanoğlu, Alper Kul ve Didem Balçın paylaşacak. Çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanan yapımın, Ekim 2026'da sinemaseverlerle buluşması hedefleniyor.

Yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstleneceği filmde Toygan Avanoğlu "Hasip", Alper Kul "Nasip", Didem Balçın ise "Perihan" karakterine hayat verecek. İlk kez 1976 yılında izleyiciyle buluşan Yeşilçam klasiğinin günümüz yorumunda, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın unutulmaz karakterleri Hasip ve Nasip'in torunları arasındaki rekabet eğlenceli bir hikâyeyle beyazperdeye taşınacak.

Yapımcı Vahdet Erdoğan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Hasip ile Nasip'in Türk sinemasının hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, karakterlerin özünü koruyabilecek oyuncularla bir araya geldiklerini ifade ederek, filmin hem nostalji duygusunu yaşatacağını hem de yeni kuşak izleyicilere hitap eden keyifli bir komedi deneyimi sunacağını söyledi.

Ağustos ayında sete çıkması planlanan filmin vizyon tarihi ise Ekim 2026 olarak duyuruldu.