Nissan, Çin'deki iş ortağı Dongfeng Nissan imzası taşıyan yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil modeli NX7'yi sergiledi.
Hibrit pazarı karışacak: Nissan’dan dev bataryalı uygun fiyatlı SUV
Nissan, Çin pazarında tanıttığı yeni şarj edilebilir hibrit SUV modeli NX7 ile dikkatleri üzerine çekiyor. 41 kWh'lik devasa batarya kapasitesiyle öne çıkan model, elektrik gücüyle 225 kilometre menzil imkânı sağlarken ekonomik yakıt tüketimi sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Resmi görselleri paylaşılan ve teknik detayları açıklanan araç, ilk aşamada yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak.
Ancak markanın, bu modeli ilerleyen süreçte farklı ülkelere ihraç etme seçeneğini de gündemine aldığı belirtiliyor.
Elektrikli crossover NX8'in kardeş modeli olarak konumlandırılan NX7, abisiyle benzer bir tasarım dilini yansıtıyor.
4,79 metre uzunluğundaki Nissan NX7; ebat bakımından Skoda Kodiaq ve Hyundai Santa Fe gibi rakipleriyle benzer ölçeklerde yer alıyor.
Tasarımında ön kısımdaki çift kademeli far yapısı ile arka tarafta tek parça halinde uzanan stop lambaları öne çıkıyor.
Çift motor seçeneğine sahip NX8'in aksine NX7, ilk etapta sadece şarj edilebilir hibrit versiyonuyla piyasada yer edinecek.
Yeni SUV modelinin kaputunun altında 98 beygir güç üreten 1.5 litrelik benzinli ünite ile 228 beygirlik elektrik motoru bir arada çalışıyor.
Azami sürati saatte 180 kilometre ile kısıtlanan araç, bataryası boş durumdayken 100 kilometrede ortalama 4,8 litrelik düşük bir yakıt tüketim oranına ulaşıyor.
Modelin 0-100 km/s hızlanma verisi ise henüz açıklanmadı.
Kendi segmenti için oldukça geniş kabul edilen 41 kWh kapasiteli batarya paketi, aracın en belirgin niteliği olarak öne çıkıyor.
Bu batarya sayesinde araç, CLTC standartlarına göre tamamen elektrikli olarak 225 kilometre yol kat edebiliyor.
Yüksek batarya kapasitesinin getirdiği ağırlıkla birlikte aracın başlangıç paketindeki ağırlığı 1.915 kilogramı buluyor.
Fiyat tarafında da iddialı bir duruş sergilemesi beklenen Nissan NX7'nin, 22.000 dolarlık başlangıç etiketine sahip olan büyük kardeşi NX8'den daha uygun bir fiyata satılacağı ifade ediliyor.