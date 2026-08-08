Dev İsviçreli banka UBS açıkladı: Altın 2027'ye böyle girecek

FED BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Dünya gazetesinin haberine göre, UBS, kısa vadede petrol fiyatlarında olası yükseliş veya ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha sıkı para politikası izlemesinin altın üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.



Ancak bankaya göre enflasyondaki kademeli yavaşlama, Fed'in 2027 yılında yeniden faiz indirimlerine başlamasının önünü açabilir. Bu senaryoda tahvil getirilerinin ve doların zayıflamasıyla birlikte altına yönelik yatırım talebinin güçlenmesi bekleniyor.