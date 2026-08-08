Altın fiyatlarında son dönemde görülen yükselişin ardından İsviçreli bankacılık devi UBS'den 2027 yılı için rekor bir altın tahmini geldi. Banka, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altındaki yükseliş hikayesinin devam ettiğini belirterek yatırımcıları heyecanlandıran fiyat beklentisini paylaştı.
Dev İsviçreli banka UBS açıkladı: Altın 2027'ye böyle girecek
Altın fiyatları son günlerde yeniden yükselişe geçerken İsviçreli bankacılık devi UBS altının 2027'de göreceği rakamı açıkladı.Kaynak: Diğer
ÜÇ UNSUR YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR
UBS'ye göre son dönemde altın fiyatlarındaki yükselişte özellikle Çinli yatırımcıların alımları, altın ETF'lerine yönelen sermaye ve ABD ile Japonya'nın para piyasalarına yönelik attığı adımlar etkili oldu.
FED BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR
Dünya gazetesinin haberine göre, UBS, kısa vadede petrol fiyatlarında olası yükseliş veya ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha sıkı para politikası izlemesinin altın üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.
Ancak bankaya göre enflasyondaki kademeli yavaşlama, Fed'in 2027 yılında yeniden faiz indirimlerine başlamasının önünü açabilir. Bu senaryoda tahvil getirilerinin ve doların zayıflamasıyla birlikte altına yönelik yatırım talebinin güçlenmesi bekleniyor.
Merkez bankaları almayı sürdürüyor
Raporda, merkez bankalarının son yıllarda hız kazanan altın alımlarını sürdürmesinin de fiyatlar için önemli bir destek unsuru olmaya devam edeceği belirtildi.
UBS, güçlü resmi sektör talebi ve yatırımcı ilgisinin devam etmesi halinde altının uzun vadeli yükseliş eğilimini koruyacağını değerlendirdi.
Bu beklentilerle UBS ons altının 2027 yılının ilk yarısında 5 bin dolara ulaşacağını öngördü.
Deutsche Bank da yakın zamanda yayınladığı analizde altının gerçeğe uygun değerini yaklaşık 4.700 dolar olarak hesaplamıştı.