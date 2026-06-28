Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, savcılıkta yeni bir ek ifade verdi.

Daha önceki ifadelerinde 2024 yerel seçimleri öncesinde Özgür Özel'in talebi doğrultusunda, adaylık için oğlu Gökhan Böcek ile CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'ya 1 milyon Euro gönderdiğini, yine Özel'in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024'te Manisa'da bir çanta içerisindeki 950 bin Euro’yu Ferdi Zeyrek'e verdiğini iddia eden Böcek, avukatları aracılığıyla başvurduğu Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni ifade verdi. Böcek, bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon Euro istediğini öne sürdü.

“ELİMDEN GELDİĞİNCE KARŞILAYACAĞIMI SÖYLEDİM”

Sabah Gazetesi’nin haberine göre İstanbul'da Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini savunan Böcek, şunları söyledi:

"Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu, başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini benden yana kullanacağını ifade etti. Bu sırada seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirterek siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte de yani cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Antalya'nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli görevler üstleneceğini, benim de buna hazırlıklı olmam ve destek vermem gerektiğini söyledi. Benden yaklaşık 15 milyon Euro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Taleplerini karşılama sözü verdim."

“TAM BİLMİYORUM AMA HATIRLADIĞIM KADARIYLA…”

Bunun üzerine Antalya’ya döndüğünü söyleyen Böcek’in ifadesi özetle şöyle:

“Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostuma, 5 milyon Euro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu parayla İstanbul’da bir ödeme yapacağımı bildirdim.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda, bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kâğıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kâğıdı, ödeme yapmak istediğim kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalıçarşı’da tahsil edebileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla bu, havala adı verilen bir sistemdir.

Ben de talebin bir kısmını karşılamak amacıyla yaklaşık iki hafta sonra, 16/12/2023 tarihinde önce Ekrem İmamoğlu’nu aradım. Geleceğimi belirttim. Daha sonra havayolu ile 17/12/2023 tarihinde İstanbul’a, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittim.

İstanbul’u tam bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim. Burada kendisine ait bir odada görüştük. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede, yanımdaki banknot ve telefon yazılı kâğıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim. Taahhüt ettiğim paranın kalanını, Ekrem tutuklandığı için gerçekleştirmedim.”

Bu arada Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama trafiğini anlattığı “Havala” kitabının yazarı Murat Ağırel, Böcek’in ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Böcek’in ifadesinde “Havala” sisteminden bahsetmesine değinen Ağırel, “Bu kaçıncı ek ifadesi, doğrusu ben de sayısını unuttum” diyerek daha önceki ifadelere dikkat çekti.

“İddialar parça parça, ihtiyaç oldukça, taksit taksit ortaya çıkıyor” diyen Ağırel, özetle şunları kaydetti:

“NEDEN İLK İFADELERDE YOK?”

“Ekrem İmamoğlu’nun kendisinden 15 milyon Euro istediği iddia ediliyor. Bunun 5 milyon Euro’sunun ise ‘havala’ sistemiyle ödendiği öne sürülüyor. Peki, 5 milyon Euro gibi olağanüstü büyüklükte bir ödeme ilk ifadelerde neden yok? İnsan böyle bir parayı sonradan mı hatırlar? İfadede ayrıca şu cümle yer alıyor: ‘Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendim.’ Söz konusu Muratpaşa Belediye Başkanı, mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Ümit Uysal. Dahası var… Parayı verdiği söylenen iş insanının kim olduğu belirtilmiyor. Öyle bir iş insanı ki, sadece Muhittin Böcek’in değil, başka kampanyaların da milyonlarca Euro’luk ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama ismi yok. 5 milyon Euro’nun hangi tarihte, hangi kaynaktan temin edildiği açıklanmıyor. Havala işlemini yapan kişi ya da döviz bürosuna ilişkin somut hiçbir bilgi verilmiyor. Sadece üzerinde isim ve telefon numarası bulunan bir kâğıt ile 100 liralık bir banknottan söz ediliyor. Ben yıllar önce havala sistemini araştırıp kitaplaştırmış bir gazeteciyim. Bu sistemin nasıl işlediğini, hangi izleri bıraktığını, hangi bağlantılarla yürüdüğünü iyi biliyorum. Böylesine büyük iddiaların; isim, tarih, para hareketi ve somut delillerle desteklenmesi gerekir. Görünen o ki, Muhittin Böcek anlatmaya devam edecek. Ama ihtiyaç oldukça, taksit taksit…”