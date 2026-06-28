Haziran 2026 tarihi itibarıyla siyaset dünyasındaki son durumu ortaya koyan yeni bir genel seçim anketi sonucu kamuoyuyla paylaşıldı.
İşte Ankara’yı sallayacak anket: Partiler arasındaki fark dikkat çekti
Genar araştırma şirketi tarafından Haziran 2026 döneminde gerçekleştirilen son genel seçim anketi sonuçları yayınlandı. MDRaporlar (Mert Demir) tarafından görselleştirilen çalışmada, partilerin aldıkları oy oranları ve seçmenin son tercihleri tüm detaylarıyla gözler önüne serildi.Kaynak: Haber Merkezi
Genar araştırma firması tarafından gerçekleştirilen son çalışmaya göre, seçmenlerin siyasi partilere yönelik teveccühü ve oy dağılımları netlik kazandı. Ankette yer alan verilere göre, siyasi partilerin aldıkları oy oranları listelenerek sıralandı.
Araştırma sonuçları detaylı olarak incelendiğinde, listenin birinci sırasında yüzde 36.2’lik oy oranı ile Ak Parti yer aldı.
İktidar partisini, listenin ikinci sırasında yer alan ve yüzde 28.3 oranında oy alan CHP takip etti. Seçmen tercihleri doğrultusunda üçüncü sıraya yerleşen parti ise yüzde 9.2 oy oranı ile DEM oldu.
Anket sonuçlarında siyasi partilerin oy oranları ve sıralaması şu şekilde devam etti:
MHP yüzde 8.1 oranında oya ulaşırken, İYİ Parti ise yüzde 7.1’lik bir seçmen desteği elde etti. Yeniden Refah Partisi yüzde 3.9 oy oranına sahip olurken, Anahtar Parti yüzde 2.5 oy oranı ile listede yer buldu.
Bu partileri yüzde 2.1 oy oranı ile Zafer Partisi takip ederken, TİP ise yüzde 1.3 oy oranında kaldı. Ankete katılan seçmenlerin diğer partilere yönelik tercihleri ise yüzde 1.4 olarak kayıtlara geçti.
İktidara yakınlığı ile bilinen Genar’ın anketinde iktidar bloğu olan Cumhur İttifakı, yüzde 44.3’lük oy toplamı ile tek başına yüzde 50 oranını aşarak çoğunluğu elde edemedi.