İşte Ankara’yı sallayacak anket: Partiler arasındaki fark dikkat çekti

Anket sonuçlarında siyasi partilerin oy oranları ve sıralaması şu şekilde devam etti:

MHP yüzde 8.1 oranında oya ulaşırken, İYİ Parti ise yüzde 7.1’lik bir seçmen desteği elde etti. Yeniden Refah Partisi yüzde 3.9 oy oranına sahip olurken, Anahtar Parti yüzde 2.5 oy oranı ile listede yer buldu.