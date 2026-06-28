Yeniçağ Gazetesi
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Arda Güler'e Mourinho şoku: Telefonda bunu söyledi

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'i telefonla arayarak yeni sezon planlarını anlattı. Portekizli teknik adamın, milli yıldıza ilk 11 için garanti veremeyeceğini söylediği öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Arda Güler'e Mourinho şoku: Telefonda bunu söyledi - Resim: 1

2026 Dünya Kupası'nın ardından gözünü Real Madrid'deki yeni sezona çeviren Arda Güler hakkında İspanya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Arda Güler'e Mourinho şoku: Telefonda bunu söyledi - Resim: 2

Sport'un haberine göre, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcuyu telefonla arayarak yeni sezon planlamasıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

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Arda Güler'e Mourinho şoku: Telefonda bunu söyledi - Resim: 3

"Kilit oyuncusun ama..."
Haberde yer alan bilgilere göre Mourinho, Arda Güler'e güvendiğini ve onu takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

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Arda Güler'e Mourinho şoku: Telefonda bunu söyledi - Resim: 4

Ancak Portekizli teknik adamın, genç yıldız için ilk 11 garantisi veremeyeceğini söylediği ve Arda'dan dinlenerek sezon öncesi kampına odaklanmasını istediği öne sürüldü.

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Arda Güler'e Mourinho şoku: Telefonda bunu söyledi - Resim: 5

Bernardo Silva detayı
İddiaya göre Mourinho'nun planlamasında Bernardo Silva transferinin gerçekleşmesi halinde Portekizli yıldız ile Jude Bellingham'ın ilk 11'in öncelikli isimleri arasında yer alacağı belirtildi.

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Arda Güler'e Mourinho şoku: Telefonda bunu söyledi - Resim: 6

Bu nedenle Arda Güler'in geçen sezonda olduğu gibi forma rekabeti yaşayacağı ve düzenli ilk 11 oyuncusu olmasının kolay görünmediği ifade edildi.

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