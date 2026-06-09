Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim bugün zirve yaptı.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı olarak CHP Genel Merkezi’ne dönen Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısı yapacaktı.

Ancak butlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel de grup toplantısı kararını açıkladı.

Meclis önünde iki grup karşı karşıya geldi ve gerilim yükselince Kılıçdaroğlu’ndan sağduyu mesajı geldi. Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyenleri CHP Genel Merkezi’ne çağırdı, CHP’lilere burada hitap etti.

Özgür Özel ise Meclis’te grup toplantısını gerçekleştirdi.

CHP’de yaşanan grup toplantısı kavgasının ardından Özgür Özel kürsüye çıktı ve “Kimse görmezken Ferdi Zeyrek'e verdim deyip ifade verdirdiler. Nasıl olsa ölmüştür inkar edemez diye böyle hesap yaptılar. Bu kadar kötüleşebilen birilerinden bahsediyorum” dedi. Bugüne dek Özel’in bahsettiği Muhittin Böcek’in ifade tutanağından sadece “Ferdi Zeyrek’e bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin Euro götürdüm” ifadeleri yayınlandı.

İşte Muhittin Böcek’in o ifadesinin ayrıntıları…

“Aynı şekilde adaylığım henüz açıklanmadan önce, Özgür ÖZEL'in yönlendirmesiyle 15/01/2024 tarihinde gittim. Hem adaylığım henüz açıklanmadığı için Özgür ÖZEL'in kendi memleketi olması sebebiyle ve de genel başkan olması sebebiyle, adaylığıma da katkısı olur düşüncesiyle Manisa'ya gittim.

Daha önce bahsettiğim Ankara'daki toplantı sonrasında Özgür ÖZEL bana özel olarak ayrıca Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa iline giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950.000 Euro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir çünkü proje sunumu kapsamında bir çok evrak ve çanta vardı.

Manisa'ya makam aracım olan 07 ABB 008 plaka sayılı Audi A8 L marka ve model siyah renkli araç ve plakasını hatırlamadığım Skoda marka siyah renkli araç ile öncü artçı şeklinde gittim. Manisa'ya makam şoförü Aydın GÜNAYDIN, özel kalem Yasin YELLİCE, başdanışmanım Cem OĞUZ, koruma polisi Duran KUZUCU, fotoğrafçı Serdar YAVUZ ile birlikte gittik. Hatırladığım kadarıyla öğle saatlerine doğru Manisa iline vardık. Burada ilk olarak Ferdi ZEYREK'in ofisi olduğunu düşündüğüm yerde buluştuk.

Burada bölge milletvekilleri vardı. Ayrıca daha önce Özgür ÖZEL'in danışmanı olarak bildiğim Demirhan GÖZAÇAN isimli şahıs da vardı.