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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılığa yeni bir ifade verdi.

Bugün bir ifade daha veren Muhittin Böcek mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığından alınan Özgür Özel’in talebiyle eski Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Zeyrek’e bizzat 950 bin avro (güncel kurla 50,8 milyon lira) teslim ettiğini iddia etti. Böcek, 10 Mayıs’ta etkin pişmanlık için başvurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Antalya başsavcılığının başlattığı ‘rüşvet’ soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alındı, şüpheli oğlu Gökhan Böcek’inse yurt dışında olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı 5 Temmuz’da tutuklandı, eski gelini Z.K.’yse yurt dışı çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böcek, kararın ardından görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, kent estetiği daire başkanlığında müdür olarak çalışan Tuncay Kaya ‘irtikap’ suçundan tutuklandı, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Böcek’in 27 Temmuz’da yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması’ iddiasıyla gözaltına alınıp 31 Temmuz’da tutuklandı.

Zuhal Böcek’le yurt dışı dönüşü görüştüğü iddia edilen G.T. de ‘suç delillerini gizlemek ve değiştirmek’ suçlamasıyla 2 Ağustos’ta tutuklandı.

1 Haziran’da Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı verildi.