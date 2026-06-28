Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026)

28 Haziran Pazar günü altın piyasası yatırımcıların radarında. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere fiyatlar yakından izleniyor. Yatırımcı altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusunu erken saatlerde aratmaya başladı. İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026) - Resim: 1

Haftanın son gününde altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de birikim sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilik, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026) - Resim: 2

Peki 28 Haziran 2026 pazar günü altın fiyatları bugün ne kadar?

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026) - Resim: 3

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Alış: 6.129,21
Satış: 6.130,13

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026) - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Alış: 9.806,74
Satış: 10.022,75

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026) - Resim: 5

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım Altın Alış: 20.010,00

Yarım Altın Satış: 20.219,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026) - Resim: 6

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam Altın Alış: 39.270,44

Tam Altın Satış: 40.045,88

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026) - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata Altın Alış: 40.497,65

Ata Altın Satış: 41.519,96

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026) - Resim: 8

22 Ayar Bilezik Alış: 5.569,77

22 Ayar Bilezik Satış: 5.601,02

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026) - Resim: 9

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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