Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026)

Haftanın son gününde altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de birikim sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilik, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor.