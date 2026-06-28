Haftanın son gününde altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de birikim sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilik, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (28 Haziran 2026)
28 Haziran Pazar günü altın piyasası yatırımcıların radarında. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere fiyatlar yakından izleniyor. Yatırımcı altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusunu erken saatlerde aratmaya başladı. İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...Züleyha Öncü
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Peki 28 Haziran 2026 pazar günü altın fiyatları bugün ne kadar?
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GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Alış: 6.129,21
Satış: 6.130,13
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ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Alış: 9.806,74
Satış: 10.022,75
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YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım Altın Alış: 20.010,00
Yarım Altın Satış: 20.219,00
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TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam Altın Alış: 39.270,44
Tam Altın Satış: 40.045,88
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CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata Altın Alış: 40.497,65
Ata Altın Satış: 41.519,96
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22 Ayar Bilezik Alış: 5.569,77
22 Ayar Bilezik Satış: 5.601,02
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NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
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