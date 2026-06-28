Olay sabah saatlerinde Almanya kayıtlı Pilatus PC-6 uçağının sorun yaşamasıyla meydana geldi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Fransa'nın kuzeydoğusundaki Tomblaine kasabasında bir sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var - Resim : 1

Uçak bir paraşütçü okuluna ait olduğu belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada ise kazada pilot ve 10 yolcunun tamamı (beş öğrenci ve beş eğitmen) hayatını kaybetti.

Fransa'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var - Resim : 2

Polisin, Meurthe-et-Moselle departmanındaki havaalanı çevresinden uzak durulması konusunda halka uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun olay yerine gitmek üzere yola çıktığını bildird