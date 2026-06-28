Kaynak: Haber Merkezi / AA

Olay sabah saatlerinde Almanya kayıtlı Pilatus PC-6 uçağının sorun yaşamasıyla meydana geldi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Fransa'nın kuzeydoğusundaki Tomblaine kasabasında bir sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Uçak bir paraşütçü okuluna ait olduğu belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada ise kazada pilot ve 10 yolcunun tamamı (beş öğrenci ve beş eğitmen) hayatını kaybetti.

Polisin, Meurthe-et-Moselle departmanındaki havaalanı çevresinden uzak durulması konusunda halka uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun olay yerine gitmek üzere yola çıktığını bildird