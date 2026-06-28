Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor

Türkiye "yanmaya" hazırlanırken Meteoroloji'den perşembe sürprizi geldi. 42 dereceleri göreceğimiz haftada, o illerimiz aniden bastıracak gök gürültülü sağanakla sarsılacak.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Haziran - 2 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Haftanın son gününde (28 Haziran), Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, yurdun geri kalanı güneşli bir havaya uyanıyor. Ege ve Akdeniz sahillerinde sıcaklıklar şimdiden 35-40°C bandını zorlamaya başlıyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 2

Yeni haftanın ilk günleriyle birlikte yağışlı sistem yurdu terk ediyor ve yerini "Afrika sıcakları" diyebileceğimiz kavurucu bir havaya bırakıyor. MGM'nin yayınladığı haritada aşırı sıcak göstergeleri Pazartesi gününden itibaren Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'yu esir alıyor. Salı günü itibarıyla bu sıcak hava dalgası batı ve orta Karadeniz'e kadar tırmanıyor. İstanbul'da sıcaklıklar 32°C'yi bulurken, Güney Ege ve Antalya'da termometreler 40°C'ye dayanıyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 3

Türkiye'nin fırına döndüğü gün olacak. Yurdun neredeyse tamamında aşırı sıcaklık uyarıları mevcut. Özellikle Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa, Batman çevresi) ve Akdeniz'de (Antalya) sıcaklıklar 41-42°C seviyelerine kadar çıkıyor. Vatandaşların bugün özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları büyük önem taşıyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 4

Sıcaklık krizinin ardından Perşembe günü (2 Temmuz) dikkat çekici bir kırılma yaşanıyor. Doğu, İç ve Güney bölgeler kavurucu sıcakların (40-42°C) etkisinde kalmaya devam ederken; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında hava aniden dönüyor. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Eskişehir çevrelerinde beliren gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, aşırı ısınan havanın yerini sert bir serinlemeye bırakabileceğinin sinyalini veriyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 5

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 6

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 7

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı bulutlu

BARTIN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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