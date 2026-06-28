Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Haziran - 2 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Haftanın son gününde (28 Haziran), Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, yurdun geri kalanı güneşli bir havaya uyanıyor. Ege ve Akdeniz sahillerinde sıcaklıklar şimdiden 35-40°C bandını zorlamaya başlıyor.
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geri geliyor
Türkiye "yanmaya" hazırlanırken Meteoroloji'den perşembe sürprizi geldi. 42 dereceleri göreceğimiz haftada, o illerimiz aniden bastıracak gök gürültülü sağanakla sarsılacak.Gülsüm Hülya Sundu
Yeni haftanın ilk günleriyle birlikte yağışlı sistem yurdu terk ediyor ve yerini "Afrika sıcakları" diyebileceğimiz kavurucu bir havaya bırakıyor. MGM'nin yayınladığı haritada aşırı sıcak göstergeleri Pazartesi gününden itibaren Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'yu esir alıyor. Salı günü itibarıyla bu sıcak hava dalgası batı ve orta Karadeniz'e kadar tırmanıyor. İstanbul'da sıcaklıklar 32°C'yi bulurken, Güney Ege ve Antalya'da termometreler 40°C'ye dayanıyor.
Türkiye'nin fırına döndüğü gün olacak. Yurdun neredeyse tamamında aşırı sıcaklık uyarıları mevcut. Özellikle Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa, Batman çevresi) ve Akdeniz'de (Antalya) sıcaklıklar 41-42°C seviyelerine kadar çıkıyor. Vatandaşların bugün özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları büyük önem taşıyor.
Sıcaklık krizinin ardından Perşembe günü (2 Temmuz) dikkat çekici bir kırılma yaşanıyor. Doğu, İç ve Güney bölgeler kavurucu sıcakların (40-42°C) etkisinde kalmaya devam ederken; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında hava aniden dönüyor. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Eskişehir çevrelerinde beliren gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, aşırı ısınan havanın yerini sert bir serinlemeye bırakabileceğinin sinyalini veriyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BARTIN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık