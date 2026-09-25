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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Uzunkum Yaşam Alanı için gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon'umuzu Türkiye’nin en yaşanabilir şehri konumuna getirme konusunda kararlıyız” dedi.

Trabzon’un geleceğine yönelik önemli projeler arasında yer alan Uzunkum Yaşam Alanı için Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, mühendis ve mimar odalarının temsilcileri ile yapımcı firmadan mühendisler katıldı.

PROJE ODALAR VE ÜNİVERSİTELERLE ŞEKİLLENDİRİLDİ

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum Yaşam Alanı’nın seçim döneminde verdikleri önemli sözlerden biri olduğunu belirterek, göreve gelir gelmez proje için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Genç, projenin hayata geçirilmesinde merkezi idare, milletvekilleri, valilik ve yerel yönetim arasında güçlü bir koordinasyon sağlandığını ifade ederek, “Trabzon’umuzu daha yaşanabilir, daha cazip kılabilmek adına bir kısım projeleri seçim döneminde söz vermiştik. Bunların en önde gelenlerinden bir tanesi de Uzunkum Yaşam Alanı projemizdi. Göreve gelir gelmez kolları sıvadık. Sayın Bakanımız bütün süreçte bize destek oldu. Milletvekillerimiz, il başkanımız, valimiz hep beraber güzel bir koordinasyonla süreci yürüttük ve yönettik. Hazırladığımız konsept projeleri bütün odalarımızla ve üniversitelerimizle paylaşarak bir uygulama projesi haline getirdik” dedi.

BİR YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ

Uzunkum Yaşam Alanı ile Trabzonluların denizle daha güçlü bir şekilde buluşmasını hedeflediklerini vurgulayan Başkan Genç, projenin yapım sürecinin başladığını belirtti. Genç, “Trabzonlu hemşehrilerimize hitap edebilecek yaşam alanları oluşturmak ve denizle halkımızın entegrasyonunu sağlamak istiyoruz. Birincil amacımız buydu. Böyle bir projeksiyonla yola çıktık ve böyle yaşam üniteleri oluşturmaya çalıştık. Projemizin temelini attık ve TOKİ marifetiyle icraata başladık. Yapımcı firmamız da hemen kolları sıvadı. Bir yıl içerisinde burayı tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu. İlk etapta ihale edilen 404 dönümlük alanın yanı sıra ikinci kısmın da eş zamanlı yürütülerek tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Genç, “Trabzon’un evladı ve yöneticisi olarak bunun heyecanını yaşıyorum” dedi.

TRABZON ULUSLARARASI BİR ŞEHİR

Trabzon’u geleceğe taşıyacak projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Genç, Uzunkum Yaşam Alanı’nın da bu vizyonun önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Başkan Genç, “Güney Çevre Yolu, raylı sistem, yeni havalimanı, Uzunkum Yaşam Alanı ve ileri biyolojik arıtmamızla bu şehri Türkiye’nin en yaşanabilir şehri konumuna getirme konusunda kararlıyız. Gayret ediyoruz” diye konuştu.