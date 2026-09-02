Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde merakla beklenen yıl sonu il içi atama listesi açıklandı. Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personeli kapsayan kararla birlikte, emniyet teşkilatındaki 18 ilçe ve 9 şube müdürlüğünde geniş çaplı bir görev değişimi gerçekleşti.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Adalar: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Alpaslan Şahin

Arnavutköy: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Öztürk

Ataşehir: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muhammet Ahmet Katipoğlu

Bahçelievler: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı

Bakırköy: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Kürşat Mesut Özmen

Beyoğlu: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Oktay Çelik

Çatalca: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Lütfü Doğan

Çekmeköy: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Öztürk

Eyüpsultan: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun

Gaziosmanpaşa: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz

Kağıthane: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay

Kartal: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tilki

Pendik: 2. Sınıf Emniyet Müdürü İlyas Kayış

Sancaktepe: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Gezer

Sarıyer: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş

Sultanbeyli: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Tulum

Sultangazi: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Arınç Çevik

Tuzla: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Abdulkadir Bilen

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ YENİ GÖREVLENDİRMELER

Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ozan (Ozak) Koç

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Başlı

Çocuk Şube Müdürlüğü: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tanrıkulu

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Esma Yavaşca (Ayrıca Interpol-Europol ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüklerine vekaleten)

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Emrah Ata

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Azmi İlker Çiftçi (Ayrıca Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten)

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Karagül

Koruma Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Dumlupınar

Atamalarda en çok dikkat çeken detay ise televizyon programcısı Müge Anlı’nın eşi Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun durumu oldu. Daha önce Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü yaparken Mayıs ayında Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Yüzbaşıoğlu'nun yerine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atandı. Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun merkeze mi çekildiği yoksa farklı bir birimde mi değerlendirileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.