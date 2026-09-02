İstanbul Emniyet Müdürlüğünde merakla beklenen yıl sonu il içi atama listesi açıklandı. Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personeli kapsayan kararla birlikte, emniyet teşkilatındaki 18 ilçe ve 9 şube müdürlüğünde geniş çaplı bir görev değişimi gerçekleşti.
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Adalar: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Alpaslan Şahin
Arnavutköy: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Öztürk
Ataşehir: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muhammet Ahmet Katipoğlu
Bahçelievler: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı
Bakırköy: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Kürşat Mesut Özmen
Beyoğlu: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Oktay Çelik
Çatalca: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Lütfü Doğan
Çekmeköy: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Öztürk
Eyüpsultan: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun
Gaziosmanpaşa: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz
Kağıthane: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay
Kartal: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tilki
Pendik: 2. Sınıf Emniyet Müdürü İlyas Kayış
Sancaktepe: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Gezer
Sarıyer: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş
Sultanbeyli: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Tulum
Sultangazi: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Arınç Çevik
Tuzla: 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Abdulkadir Bilen
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ YENİ GÖREVLENDİRMELER
Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ozan (Ozak) Koç
Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Başlı
Çocuk Şube Müdürlüğü: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tanrıkulu
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Esma Yavaşca (Ayrıca Interpol-Europol ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüklerine vekaleten)
Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Emrah Ata
İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Azmi İlker Çiftçi (Ayrıca Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten)
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Karagül
Koruma Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Dumlupınar
Atamalarda en çok dikkat çeken detay ise televizyon programcısı Müge Anlı’nın eşi Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun durumu oldu. Daha önce Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü yaparken Mayıs ayında Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Yüzbaşıoğlu'nun yerine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atandı. Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun merkeze mi çekildiği yoksa farklı bir birimde mi değerlendirileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.