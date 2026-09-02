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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye çalışanlarına yönelik başlattığı 'zorunlu uyuşturucu testi' uygulaması, başkentte eşine az rastlanır bir yargı ve güvenlik krizine neden oldu.

Anayasaya aykırı olduğu belirtilen bu adım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü karşı karşıya getirdi. Sözcü gazetesinden Barış Terkoğlu'nun aktardığı kaynaklara ve belgelere göre, keyfi olarak başlatılan bu uygulama adli makamlar arasında restleşmeye dönüştü.

ZORUNLU UYUŞTURUCU TESTİ KARARI BAŞKENTİ KARIŞTIRDI





25 Haziran'da CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, tüm personele uyuşturucu testi yapılacağını ilan etmişti.





Test vermeyi reddedenlerin görevine son verileceği ve savcılığa şikayet edileceği yönündeki açıklamalar, kurum içinde büyük bir baskı ortamı yarattı. Hakkında hiçbir suç şüphesi bulunmayan personellerin saç, tırnak ve kıl gibi örnekler vermeye zorlanması, temel hak ve hürriyetlerin ihlali olarak büyük tepki topladı.

SAVCILIKTAN EMNİYETE RED GELDİ

Belediyedeki bazı çalışanların testlerinin pozitif çıktığı, test vermek istemeyenlerin ise istifaya zorlandığı yönündeki iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda konuyla ilgili "gereğinin yapılması" talep edildi. Ancak emniyet güçleri, hakkında somut bir şüphe bulunmayan kişilere yönelik zorunlu test uygulamasının mevzuata aykırı olmasından dolayı adım atmakta tereddüt yaşadı.



Emniyetin sadece basına yansıyan haberleri araştırdığını bildiren yanıtı üzerine savcılık sert bir dille ikinci bir talimat gönderdi. Yazıda, taleplerin acilen yerine getirilmemesi halinde emniyet yetkilileri hakkında "adli işlem" başlatılacağı uyarısında bulunuldu.



Tutanakta şu ifadelere yer verildi;

''Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarına yönelik sosyal medya platformları ve dijital haber kanalları üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde;

Yeni Şafak gazetesi tarafından 26 Mart 2026 tarihli “Keçiören Belediyesi Uyuşturucu Testi pozitif çıkan 50 personeli işten çıkardı.” haber başlığı altında,

Sözcü Televizyonu dijital haber kanalında 27 Mart 2026 tarihli “Keçiörende uyuşturucu testi krizi. Keçiören Belediyesinde tüm personele yönelik başlatılan uyuşturucu testlerinde sonuçlar gelmeye başladı. Testi pozitif çıkan çalışanların iş akdi feshedilirken, yaklaşık 50 personel test vermeyi redderek istifa etti.” haber başlığı altında,

Instagram üzerinde izmirhavadit adresinden “Ankara’da Keçiören Belediyesi uyuşturucu testi pozitif çıkan 50 personeli işten çıkarttı. Başkan Mesut ÖZARSLAN konuya ilişkin açıklama yaptı. Keçiören Belediyesinin personele uyuşturucu testi yapma kararı sonrası uygulamada ilk sonuçlar geldi. Testi pozitif çıkan 50 personelin belediye ile ilişiği kesildi. Test vermek istemeyerek görevinden istifa eden çok sayıda kişinin olduğu iddia edildi.” bilgisi paylaşıldığı,

Anka Haber ajansı üzerinden 03.02.2026 tarihli “Keçiören Belediye Başkanı ÖZARSLAN' “uyuşturucu testi” açıklaması: “uyuşturucu kullananların bu kurumda çalışmasına gönlüm el vermiyor” başlığı altında,

Keçiören Belediyesinin resmi internet sayfasında 03.02.2026 tarihli “Başkan ÖZARSLAN’dan uyuşturucu testine ilişkin açıklama” başlığı altında ve bunun gibi bir çok haber sitesi ve sosyal medya platformlarında,

Keçiören Belediyesi tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak belediye içerisinde personellerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını tespit etme amacıyla bazı testler yaptırıldığı, bu testler neticesinde uyuşturucu testi pozitif çıkan personeller bulunduğu ve bazı personellerin test vermeyi kabul etmeyerek istifa ettikleri yönünde haber içeriklerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili yapılan araştırmaya ilişkin haber kaynaklarına ait alınan ekran görüntüleri ekte sunulmuştur.

Konunun detayları ile araştırılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibat kurularak gerekli soruşturma izninin ve yapılacak iş ve işlemlere ilişkin talimatların alınması gerektiği anlaşılmıştır.''



