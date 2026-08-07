Kaynak: Haber Merkezi

Eyüpsultan İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen ve İstanbul Müftülüğü koordinesinde devam eden "Benim Ahlakım" projesinin sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Eyüpsultan Gençlik Koordinatörlüğü imzasını taşıyan görsel çalışmada, bir grup çocuğa kurgusal bir diyalog üzerinden "Manifest-Müslüman atışması" yaptırıldı.

BirGün gazetesinden Meral Danyıldız’ın haberine göre görüntülerde popüler müzik grubu Manifest'in şarkısıyla eğlenen çocuklara, diğer bir grup çocuğun müdahale etmesiyle başlayan süreç, karşılıklı manzum sözlerle devam etti.

Videoda Manifest'in şarkısını dinleyip dans eden bir grup çocuğa, diğer çocukların, "Kızlar ne yapıyorsunuz? Size hiç yakışıyor mu bu hareketler?" dediği görüldü.

Manifest dinleyen kızlar, "Sana ne, sen Çorum Belediye Başkanı mısın?" diye yanıt verdi. Diğer çocuklar, "Çorum Belediye Başkanı değilim ama değerlerime sahip çıkarım" diye yanıt verdi.

Şarkı dinleyen gruba yöneltilen eleştirilere karşılık verilen diyalogların ardından kurgu, çocuklara söyletilen "Alkışa göre değil Kuran'a göre yaşa" ifadeleriyle son buldu.

"ÇOCUK YAŞTAN İTİBAREN AYRIŞTIRMA YAPILIYOR"

Söz konusu videoyu değerlendiren Sosyolog Dr. Deniz Bağrıaçık, uygulamanın çocuk yaştan itibaren toplumda bir ayrışma yarattığına dikkat çekti. Yürütülen eğitim yöntemini eleştiren Bağrıaçık, şu ifadeleri kullandı:

"Benim burada gördüğüm hep aynı şey. Çocuk yaştan itibaren ayrıştırma meselesi var. Bu şekliyle bir eğitim sistemi benimsetiliyor. Burada kimse kimseye cevap hakkı tanımıyor. Direkt kazanan bir taraf var. Kazanmak ve kaybetmek gibi gösteriliyor. Biz öğrenmeyi kazanmak veya kaybetmek üzerinden ele almıyoruz. Toplum üzerindeki baskıları görüyoruz. Geleceğini hayal edemiyor çocuklar. Bunun toplum üzerinde pek çok etkisi var."

"BENİM AHLAKIM" PROJESİ NEDİR?

2023 yılında başlatılan ve günümüzde de sürdürülen "Benim Ahlakım" projesi, Eyüpsultan İlçe Müftülüğü tarafından yürütülüp İstanbul Müftülüğü bünyesinde koordine ediliyor. Yıl boyunca camilerde çeşitli öğrenci etkinlikleriyle sürdürülen projenin temel hedefi, “çocukların yalnızca teorik dini bilgiler edinmesini değil, bu ilkeleri günlük yaşamlarına ve davranışlarına aktarmalarını sağlamak “olarak ifade ediliyor.