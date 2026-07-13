Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Kabine'yi toplayacak.
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var
NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gerçekleşecek olan ilk Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddelerini CAATSA yaptırımları, F-35'ler ve S400 savunma sistemi oluştururken zirvede alınan kararlar değerlendirilecek.Kaynak: AA / DHA / ANKA
Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yansımaları başta olmak üzere, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni döneme ilişkin gelişmeler, Orta Doğu'daki son durum ve "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son aşama kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
NATO ZİRVESİ'NİN YANSIMALARI
Kabinenin en önemli gündem maddelerinden birini Ankara NATO Zirvesi'nin ardından ortaya çıkan diplomatik tablo oluşturacak. Zirvede gerçekleştirilen ikili temasların sonuçları, müttefik ülkelerle savunma alanındaki iş birliği ve Türkiye'nin ittifak içindeki konumu ele alınacak.
Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemiyle ilgili süreç, F-35 savaş uçaklarının yeniden Türkiye'ye satışı konusunda yürütülen diplomatik temaslar ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik olası yol haritası değerlendirilecek.
Ayrıca zirvede müttefik liderlerle yapılan ikili görüşmeler, ittifakın geleceğine yönelik alınan kararlar ve Türkiye'nin masaya koyduğu stratejik taleplerin takvimi kabine üyelerince değerlendirilecek.
ORTA DOĞU'DA YÜKSELEN TANSİYON
Kabinede Orta Doğu'da yükselen tansiyon da masaya yatırılacak. İran ile bozulan ateşkesin ardından Körfez'de yaşanan son gelişmeler, bölgesel güvenliğe olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri ele alınacak.
İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu, Gazze'deki insani tablo ve gelinen son durum toplantının dış politika başlıkları arasında yer alacak.
15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜ
Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler ile ülke genelinde gerçekleştirilecek programlara ilişkin hazırlıkların gözden geçirilmesi bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreç olacak. Terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen aşama, sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinden gelen raporlar ve atılması planlanan yeni adımlar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Sürecin siyasi, hukuki ve güvenlik boyutlarına ilişkin son durumun kabine üyelerine sunulacak ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması beklenen çerçeve yasa ele alınacak.
BAKAN ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON GÜNDEMİ
Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadelede gelinen son durum ayrıntılı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bakanların fiyat istikrarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.
Yaz aylarında artan talebin fiyatlara etkisi, gıda arzının korunmasına yönelik önlemler, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında denetimlerin artırılması ile turizm sezonunda uygulanacak tedbirler toplantının sıcak başlıkları arasında yerini alacak.