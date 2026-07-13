Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜ



Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler ile ülke genelinde gerçekleştirilecek programlara ilişkin hazırlıkların gözden geçirilmesi bekleniyor.