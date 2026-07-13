Yeniçağ Gazetesi
13 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var

Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var

NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gerçekleşecek olan ilk Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddelerini CAATSA yaptırımları, F-35'ler ve S400 savunma sistemi oluştururken zirvede alınan kararlar değerlendirilecek.

Kaynak: AA / DHA / ANKA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Kabine'yi toplayacak.

1 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 2

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yansımaları başta olmak üzere, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni döneme ilişkin gelişmeler, Orta Doğu'daki son durum ve "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son aşama kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

2 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 3

NATO ZİRVESİ'NİN YANSIMALARI

Kabinenin en önemli gündem maddelerinden birini Ankara NATO Zirvesi'nin ardından ortaya çıkan diplomatik tablo oluşturacak. Zirvede gerçekleştirilen ikili temasların sonuçları, müttefik ülkelerle savunma alanındaki iş birliği ve Türkiye'nin ittifak içindeki konumu ele alınacak.

3 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 4

Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemiyle ilgili süreç, F-35 savaş uçaklarının yeniden Türkiye'ye satışı konusunda yürütülen diplomatik temaslar ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik olası yol haritası değerlendirilecek.

4 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 5

Ayrıca zirvede müttefik liderlerle yapılan ikili görüşmeler, ittifakın geleceğine yönelik alınan kararlar ve Türkiye'nin masaya koyduğu stratejik taleplerin takvimi kabine üyelerince değerlendirilecek.

5 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 6

ORTA DOĞU'DA YÜKSELEN TANSİYON

Kabinede Orta Doğu'da yükselen tansiyon da masaya yatırılacak. İran ile bozulan ateşkesin ardından Körfez'de yaşanan son gelişmeler, bölgesel güvenliğe olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri ele alınacak.

6 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 7

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu, Gazze'deki insani tablo ve gelinen son durum toplantının dış politika başlıkları arasında yer alacak.

7 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 8

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜ

Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler ile ülke genelinde gerçekleştirilecek programlara ilişkin hazırlıkların gözden geçirilmesi bekleniyor.

8 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 9

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreç olacak. Terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen aşama, sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinden gelen raporlar ve atılması planlanan yeni adımlar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Sürecin siyasi, hukuki ve güvenlik boyutlarına ilişkin son durumun kabine üyelerine sunulacak ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması beklenen çerçeve yasa ele alınacak.

9 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 10

BAKAN ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON GÜNDEMİ

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadelede gelinen son durum ayrıntılı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bakanların fiyat istikrarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.

10 11
Kabine'de NATO Zirvesi sonrası kritik gündem… Erdoğan’ın masasında F-35, S-400, Hürmüz Boğazı var - Resim: 11

Yaz aylarında artan talebin fiyatlara etkisi, gıda arzının korunmasına yönelik önlemler, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında denetimlerin artırılması ile turizm sezonunda uygulanacak tedbirler toplantının sıcak başlıkları arasında yerini alacak.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro