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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400’lerle ilgili soruya verdiği “Bizi izlemeye devam edin” yanıtının ardından sistemlerin akıbeti yeniden tartışma konusu olurken, Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

S-400’LER KÖRFEZ ÜLKESİNE Mİ SATILDI?

Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında yer verdiği kulis bilgisine göre, S-400 sistemlerinin üçüncü bir ülkeye gönderildiğini iddia etti. Satış sürecinin son aşamaya geldiğini belirten Selvi, Körfez bölgesinden bazı ülkelerin gündeme geldiğini ifade etti.

İddiaya göre S-400’lerin gönderildiği ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar olabileceği konuşuluyor. Ancak hangi ülkeyle anlaşma yapıldığına ilişkin kesin bilginin resmi açıklamayla ortaya çıkacağı belirtildi.

“NE OLACAK DİYE DEĞİL, NE OLDU DİYE SORMAK GEREKİYOR”

Abdulkadir Selvi, yazısında S-400’lerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak, “S-400’ler ne olacak diye değil, belki de ne oldu diye sormak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, son pürüzlerin giderildiğini ve konuya ilişkin açıklamanın gün içerisinde yapılmasının beklendiğini öne sürdü.

CAATSA YAPTIRIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE

S-400 tartışmalarının yeniden gündeme gelmesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarının etkili olduğu belirtildi.

İddiaya göre Washington yönetiminin yaptırımların kaldırılması sürecinde, Türkiye’nin S-400 sistemlerini artık kullanmaması, bu sistemlere sahip olmaması ve Rusya ile benzer savunma ilişkilerinin sürdürülmeyeceğine yönelik bazı şartları değerlendirdiği ifade edildi.

“TÜRKİYE HEM YAPTIRIMDAN KURTULUR HEM GELİR ELDE EDER” DEĞERLENDİRMESİ

Selvi, S-400 satışının gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından kurtulma yolunda önemli bir adım atabileceğini ve aynı zamanda sistemlerin satışından ekonomik gelir sağlayabileceğini savundu.

Öte yandan Körfez ülkelerinin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle alternatif hava savunma sistemlerine yöneldiği değerlendirmesi de yazıda yer aldı.

S-400’lerin geleceğine ilişkin resmi açıklamanın yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.