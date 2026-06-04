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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gündemdeki önemli konulara dair stratejik açıklamalar yapıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, bir tugay komutanının astsubaya yönelik şiddet, hakaret ve tehditte bulunduğu iddialarına ilişkin resmi süreci paylaştı.

"RÜTBE VE MAKAMA BAKILMAKSIZIN GEREKEN YAPILIR"

Bakanlık, askeri kışlada yaşanan darp iddiasıyla ilgili cezai ve idari işlemlerin başlatıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır."

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ VERİLERİ

Haftalık bilgilendirmede terörle mücadeledeki son duruma da değinen Tuğamiral Aktürk, son iki hafta içerisinde 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Hudut hatlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu 698 kişinin yakalandığını, 4 bin 219 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini belirten Aktürk, Van hudut hattında ise 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Savunma sanayiindeki yerlileşme hamlelerinin hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Aktürk, son iki hafta içinde TSK envanterine katılan yeni sistemleri şöyle sıraladı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: MİLKAR-6A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi (İlk kez) ve İHA-230 mühimmatı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Lazer Güdüm Kiti (LGK 84), İhtar İHA Karşı Sistemi ve ARTcom 9681 Hava Telsizi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: AcroSAT Gemi Uydu Haberleşme Terminali.

MKE Teslimatları: Başta MK-82 genel maksat uçak bombası olmak üzere çeşitli çapta mühimmatlar.

BÖLGESEL GELİŞMELER, NATO ZİRVESİ VE YUNANİSTAN

Toplantıda uluslararası gündeme de yer verildi. İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumunun insani krizi derinleştirdiği vurgulanırken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemdeki silahlanma faaliyetlerinin yakından takip edildiği bildirildi. Yaklaşan NATO Zirvesi'ne yönelik tüm güvenlik tedbirlerinin ise devletin ilgili kurumları ve NATO makamları ile tam koordinasyon halinde alındığı paylaşıldı.

Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında 6-7 Haziran'da 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "Gençlik ve Havacılık Festivali" düzenleneceği, etkinlikte Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşları yapacağı duyuruldu.