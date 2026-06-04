Aydın’da yaşayan Fırat Soncul isimli vatandaşın, sıfır kilometre olarak satın aldığı 2024 model Hyundai Tucson marka aracıyla yaşadığı kaza, emsal niteliğinde bir tüketici mahkemesi kararıyla sonuçlandı.
Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı
Satın aldığı sıfır kilometre araçla kaza yapan ve hava yastıklarının açılmaması sonucu ölümden dönen sürücü, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Ödenecek tazminat dudak uçuklattı.
Kazada hava yastıklarının (airbag) açılmaması üzerine açılan davada mahkeme, otomotiv devini haksız bularak milyonluk tazminata mahkum etti.
110 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTI, HAVA YASTIKLARI AÇILMADI
Olay, 16 Nisan 2025 tarihinde Aydın-Denizli otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki Fırat Soncul, önündeki aracın aniden fren yapması üzerine duramayarak arkadan çarptı.
Yaklaşık 110 km/s hızla gerçekleşen şiddetli çarpışmanın ardından Soncul’un lüks aracı adeta hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi (pert oldu).
Ancak yüksek hıza ve ağır hasara rağmen araçtaki hava yastıklarının hiçbirinin açılmaması üzerine ölümden dönen sürücü, hukuki süreç başlatma kararı aldı.
BİLİRKİŞİ RAPORU "GİZLİ AYIP" DEDİ
Aracın üretimsel olarak kusurlu olduğunu savunan Fırat Soncul; 2 milyon 799 bin TL araç bedeli, 300 bin TL maddi ve 2 milyon 400 bin TL manevi olmak üzere toplamda 5.5 milyon TL talepli tazminat davası açtı.
Aydın Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada, otomotiv uzmanları tarafından hazırlanan bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi.
Raporda, kazanın şiddetine rağmen hava yastıklarının açılmamasının bir üretim kusuru olduğu ve aracın "gizli ayıplı mal" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
MAHKEMEDEN FESİH VE 2.2 MİLYON TL İADE KARARI
Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, taraflar arasındaki satış sözleşmesinin feshine hükmetti.
Mahkeme, lüks aracın ayıplı olduğunu tescil ederek, dahili davalı üretici firmanın tüketiciye 2 milyon 263 bin 600 TL tazminat ödemesine karar verdi.
Bu tutara dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizlerin de ekleneceği belirtildi.
Mahkeme ayrıca, asıl davalı şirket yönünden pasif husumet nedeniyle davanın usulden reddine karar verirken, sorumluluğu bulunan dahili davalı yönünden ise tüketicinin talebini sonuna kadar haklı buldu.
Bu karar, benzer güvenlik zafiyeti yaşayan araç sahipleri için büyük bir emsal teşkil ediyor.