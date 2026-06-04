Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Satın aldığı sıfır kilometre araçla kaza yapan ve hava yastıklarının açılmaması sonucu ölümden dönen sürücü, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Ödenecek tazminat dudak uçuklattı.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 1

Aydın’da yaşayan Fırat Soncul isimli vatandaşın, sıfır kilometre olarak satın aldığı 2024 model Hyundai Tucson marka aracıyla yaşadığı kaza, emsal niteliğinde bir tüketici mahkemesi kararıyla sonuçlandı.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 2

Kazada hava yastıklarının (airbag) açılmaması üzerine açılan davada mahkeme, otomotiv devini haksız bularak milyonluk tazminata mahkum etti.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 3

110 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTI, HAVA YASTIKLARI AÇILMADI

Olay, 16 Nisan 2025 tarihinde Aydın-Denizli otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki Fırat Soncul, önündeki aracın aniden fren yapması üzerine duramayarak arkadan çarptı.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 4

Yaklaşık 110 km/s hızla gerçekleşen şiddetli çarpışmanın ardından Soncul’un lüks aracı adeta hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi (pert oldu).

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 5

Ancak yüksek hıza ve ağır hasara rağmen araçtaki hava yastıklarının hiçbirinin açılmaması üzerine ölümden dönen sürücü, hukuki süreç başlatma kararı aldı.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 6

BİLİRKİŞİ RAPORU "GİZLİ AYIP" DEDİ

Aracın üretimsel olarak kusurlu olduğunu savunan Fırat Soncul; 2 milyon 799 bin TL araç bedeli, 300 bin TL maddi ve 2 milyon 400 bin TL manevi olmak üzere toplamda 5.5 milyon TL talepli tazminat davası açtı.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 7

Aydın Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada, otomotiv uzmanları tarafından hazırlanan bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 8

Raporda, kazanın şiddetine rağmen hava yastıklarının açılmamasının bir üretim kusuru olduğu ve aracın "gizli ayıplı mal" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 9

MAHKEMEDEN FESİH VE 2.2 MİLYON TL İADE KARARI

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, taraflar arasındaki satış sözleşmesinin feshine hükmetti.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 10

Mahkeme, lüks aracın ayıplı olduğunu tescil ederek, dahili davalı üretici firmanın tüketiciye 2 milyon 263 bin 600 TL tazminat ödemesine karar verdi.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 11

Bu tutara dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizlerin de ekleneceği belirtildi.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 12

Mahkeme ayrıca, asıl davalı şirket yönünden pasif husumet nedeniyle davanın usulden reddine karar verirken, sorumluluğu bulunan dahili davalı yönünden ise tüketicinin talebini sonuna kadar haklı buldu.

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Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Resim: 13

Bu karar, benzer güvenlik zafiyeti yaşayan araç sahipleri için büyük bir emsal teşkil ediyor.

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Kaynak: İHA
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