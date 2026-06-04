Sıfır araç alıp ölümden döndü: Otomotiv devine açılan davada emsal karar; ödenecek tazminat dudak uçuklattı

BİLİRKİŞİ RAPORU "GİZLİ AYIP" DEDİ

Aracın üretimsel olarak kusurlu olduğunu savunan Fırat Soncul; 2 milyon 799 bin TL araç bedeli, 300 bin TL maddi ve 2 milyon 400 bin TL manevi olmak üzere toplamda 5.5 milyon TL talepli tazminat davası açtı.