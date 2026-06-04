Herkes kapış kapış alıyordu, devir tamamen değişti: Sadece o 9 ilde arazisi olanlar yaşadı

Yapılan araştırmaya göre yıllık bazda en yüksek fiyat artışı, metrekare fiyatı 1.861 TL'ye ulaşan ve yüzde 69,34 oranında değer kazanan Diyarbakır'da görüldü. Diyarbakır'ı sırasıyla, yüzde 61,62 artışla metrekare fiyatı 299 TL olan Kırşehir ve yüzde 47,75 artışla metrekare fiyatı 1.974 TL olan Hakkâri takip etti. Diğer yüksek artış gösteren iller arasında yüzde 45,81 ile Bingöl, yüzde 39,86 ile Uşak, yüzde 37,27 ile Şanlıurfa, yüzde 36,47 ile Muş ve yüzde 34,12 ile Şırnak yer aldı. Listenin dokuzuncu sırasında ise yıllık yüzde 32,70 oranında artış kaydeden ve metrekare fiyatı 1.810 TL olan Trabzon bulundu.