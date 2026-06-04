Türkiye genelinde son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen tarla, bağ ve bahçe gibi arazi yatırımlarında dikkat çekici bir durgunluk dönemi başladı. Küresel pandemi sürecinde adeta zirveyi gören arazi fiyatları, son bir yıllık dönemde yüksek enflasyon karşısında değer kaybederek yatırımcısını üzdü.
Herkes kapış kapış alıyordu, devir tamamen değişti: Sadece o 9 ilde arazisi olanlar yaşadı
Pandemi döneminde fırlayan arazi yatırımları, yüksek faiz ve değişen yatırımcı tercihleri nedeniyle son yılların en zayıf performansını sergiledi. Tarla ve bağ bahçe fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 14,67'de kalarak yüzde 32,37'lik enflasyonun gerisinde kaldı ve yatırımcısına reel kayıp yaşattı.
Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın Mayıs 2026 raporu, arazi piyasasındaki reel gerilemeyi net bir şekilde ortaya koyarken, Türkiye genelinde sadece sınırlı sayıdaki ilin enflasyon üzerinde kazanç sağladığını gösterdi. Güncel verilere göre, Türkiye genelinde bağ, bahçe ve tarla niteliğindeki arazilerin ortalama metrekare satış fiyatı 766 TL seviyesine ulaştı.
Arazi fiyatlarında son bir yılda ortalama yüzde 14,67 oranında nominal bir artış kaydedilse de aynı dönemde yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32,37 olarak gerçekleşmesi, yatırımcıların reel olarak kayba uğradığını tescilledi.
Kağıt üzerinde yükseliş devam etse de enflasyonun altında kalan bu getiriler, arazi piyasasında son dönemin en sönük performanslarından biri anlamına geliyor. 2021 yılında patlak veren arazi yatırımı çılgınlığı, özellikle şehir merkezlerinden uzak bölgelerdeki tarla ve imarsız arazilere olan talebi katlamıştı. Pandemiyle birlikte doğaya dönüş trendi, alternatif yaşam arayışları ve dönemin düşük faiz iklimi, arazi fiyatlarını yaklaşık 5 yıllık süreçte 10 kata yakın artırmıştı.
Ancak günümüzdeki yüksek faiz oranları, krediye ve finansmana erişimde yaşanan küresel ile yerel zorluklar, arazi piyasasındaki bu hızlı yükseliş dönemine nokta koydu. Türkiye genelinde yapılan ölçümlerde, sadece 9 şehirde arazi fiyatlarındaki yıllık artış oranı enflasyon sınırını aşmayı başardı. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı şehirler, sergiledikleri performansla dikkat çekti.
Yapılan araştırmaya göre yıllık bazda en yüksek fiyat artışı, metrekare fiyatı 1.861 TL'ye ulaşan ve yüzde 69,34 oranında değer kazanan Diyarbakır'da görüldü. Diyarbakır'ı sırasıyla, yüzde 61,62 artışla metrekare fiyatı 299 TL olan Kırşehir ve yüzde 47,75 artışla metrekare fiyatı 1.974 TL olan Hakkâri takip etti. Diğer yüksek artış gösteren iller arasında yüzde 45,81 ile Bingöl, yüzde 39,86 ile Uşak, yüzde 37,27 ile Şanlıurfa, yüzde 36,47 ile Muş ve yüzde 34,12 ile Şırnak yer aldı. Listenin dokuzuncu sırasında ise yıllık yüzde 32,70 oranında artış kaydeden ve metrekare fiyatı 1.810 TL olan Trabzon bulundu.
Özellikle Diyarbakır ve Kırşehir’de yaşanan yüzde 60'ın üzerindeki artışlar, yıllık enflasyonu yaklaşık ikiye katlayarak yatırımcısına reel getiri sağlayan nadir bölgeler oldu. Türkiye'nin nüfus ve ticaret merkezi olan üç büyük şehrinde ise yatırımcılar aradığını bulamadı. Son bir yıllık dönemde arazi fiyatlarındaki artış oranı İstanbul'da yüzde 20,38, İzmir'de yüzde 12,61 ve Ankara'da yüzde 8,04 olarak gerçekleşti.
Üç büyük kentteki artış oranlarının tamamı yüzde 32,37'lik yıllık enflasyonun altında kaldı. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, yatırımcı davranışlarının kökten değiştiğini belirtiyor. Arazinin, konut gibi düzenli bir kira getirisi sunmaması ve hızlıca nakde çevrilememesi (likidite azlığı), alıcıları daha cazip alternatiflere yönlendiriyor.
Özellikle cazip hale gelen yüksek mevduat faizleri ve altın piyasasındaki güçlü duruş, araziye olan talebi sınırlayan en büyük faktörler olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar kısa vadeli ve daha akışkan kazançlar için parayı likit araçlarda değerlendirmeyi tercih ediyor.
Uzmanlara göre piyasanın yeniden canlanması, faiz oranlarında yaşanacak olası düşüşlere endeksli durumda. Önümüzdeki süreçte tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan, lojistik-ulaşım koridorları üzerinde yer alan ve sanayi yatırımlarının merkezine dönüşen şehirlerdeki arazilerin daha güçlü performans göstermesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, yatırım yapacak kişilerin sadece geçmiş fiyat hareketlerine aldanmayıp uzun vadeli imar, altyapı ve bölge planlarını inceleyerek adım atması gerektiğinin altını çiziyor.