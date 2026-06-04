Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 4 haziran perşembe günü için il il sağanak yağış uyarısı verdi.Derleyen: Baran Yalçın
Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Haziran’da yayımladığı günlük hava tahmin raporuna göre, bugün (Perşembe) ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
Güncel kuvvetli meteorolojik uyarı bulunmuyor; ancak yerel sağanak yağışların şu bölgelerde görülmesi bekleniyor:Marmara Bölgesi’nde: Edirne, Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimleri (öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak).
İç Anadolu Bölgesi’nde: Eskişehir hariç bölge genelinde (Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas vb. iller) aralıklı ve yerel sağanak.
Karadeniz Bölgesi’nde: İç kesimlerde (Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri; Bolu, Kastamonu, Amasya, Samsun, Trabzon gibi iller).
Akdeniz Bölgesi’nde: Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde: Bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevreleri.
Yağışlar genellikle kısa süreli ve yerel karakterde olacak. Sel, su baskını veya ulaşımda aksamalara karşı ilgili illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması tavsiye ediliyor. Güncel gelişmeler için MGM’nin resmi internet sitesi ve uyarıları takip edilebilir.