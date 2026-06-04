Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji 4 haziran perşembe günü için il il sağanak yağış uyarısı verdi.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak - Resim: 2

Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Haziran’da yayımladığı günlük hava tahmin raporuna göre, bugün (Perşembe) ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak - Resim: 4

Güncel kuvvetli meteorolojik uyarı bulunmuyor; ancak yerel sağanak yağışların şu bölgelerde görülmesi bekleniyor:Marmara Bölgesi’nde: Edirne, Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimleri (öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak).

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak - Resim: 5

İç Anadolu Bölgesi’nde: Eskişehir hariç bölge genelinde (Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas vb. iller) aralıklı ve yerel sağanak.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak - Resim: 6

Karadeniz Bölgesi’nde: İç kesimlerde (Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri; Bolu, Kastamonu, Amasya, Samsun, Trabzon gibi iller).

Akdeniz Bölgesi’nde: Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde: Bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevreleri.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak - Resim: 7

Yağışlar genellikle kısa süreli ve yerel karakterde olacak. Sel, su baskını veya ulaşımda aksamalara karşı ilgili illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması tavsiye ediliyor. Güncel gelişmeler için MGM’nin resmi internet sitesi ve uyarıları takip edilebilir.

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Kaynak: Haber Merkezi
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