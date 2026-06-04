Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sel vuracak sağanak yağış etkili olacak

Yağışlar genellikle kısa süreli ve yerel karakterde olacak. Sel, su baskını veya ulaşımda aksamalara karşı ilgili illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması tavsiye ediliyor. Güncel gelişmeler için MGM’nin resmi internet sitesi ve uyarıları takip edilebilir.