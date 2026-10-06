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Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, 403’üncü Test Filo Komutanlığı'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın platform geliştirme ve uçuş test yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla 2025 yılında kurulan Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığı (HUGEM) bünyesinde faaliyet gösteren 403’üncü Test Filo Komutanlığımız, ilk uçuşunu TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ile birlikte Mürted Hava Meydan Komutanlığında F-16 uçağıyla başarıyla gerçekleştirdi."