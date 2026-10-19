Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaz transfer döneminde Arsenal'in transfer gündeminde yer alan Vinicius Junior'ın geleceği ve İspanya'da yaşadığı zorluklar hakkında konuştu.

ARSENAL VINICIUS JUNIOR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal, yaz transfer döneminde 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak Vinicius Junior, İngiliz ekibinin ilgisine rağmen Real Madrid'de kalmayı tercih ederek İspanyol kulübüyle 2032 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

MOURINHO: 'ONUN YERİNDE OLSAYDIM MUHTEMELEN BURADA OLMAZDIM'

Vinicius Junior'ın İspanya'da maruz kaldığı ırkçı saldırılar hakkında konuşan Jose Mourinho, Brezilyalı futbolcunun Real Madrid'de kalma kararına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Portekizli teknik adam, "Onun yerinde olsaydım muhtemelen burada olmazdım. Saygı göreceği bir ülkeye transfer olmak için elimden geleni yapardım. Ancak Real Madrid'e olan sadakati ve kulübe duyduğu sevgi nedeniyle kalmayı tercih etti.

İşlerin düzelebileceğine inanıyor ve hala yüzündeki gülümsemeyi koruyor. Hiçbir şey ve hiç kimse o gülümsemeyi elinden alamaz. Harika bir insan ve onunla anlaşmak çok kolay.

Her gün onunla baş başa birkaç dakika geçiriyorum. Ona çok büyük değer veriyorum çünkü her şeye rağmen yüzündeki gülümsemeyle yaşamayı ve ayakta kalmayı başarıyor." diye konuştu.

VINICIUS JUNIOR, EL CLASICO'DA FORMA GİYEMEYECEK

Vinicius Junior, bir rakibinin saçını çekmesi nedeniyle aldığı dört maçlık ceza dolayısıyla Real Madrid'in Barcelona ile oynayacağı El Clasico karşılaşmasında görev yapamayacak.

Brezilyalı futbolcu, Jose Mourinho yönetiminde bu sezon oynanan 10 karşılaşmanın 9'una ilk 11'de başladı.

Vinicius, söz konusu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.