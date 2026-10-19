Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Muhtarlar Buluşması'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Konuşmasına tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ederek başlayan Erdoğan, 81 vilayette görev alan muhtarlara Türkiye ve Türk milleti adına ortaya koydukları gayretler dolayısıyla teşekkür etti. Vefat eden muhtarları rahmetle yad eden Erdoğan, görev başındakilere de başarılar diledi.

Muhtarları "milletin evi" olarak nitelendirdiği Külliye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, ilk muhtarlar buluşmasının 27 Ocak 2015'te 17 ilden gelen 409 muhtarla yapıldığını hatırlattı.

Yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarla kurulan bağın önemine dikkat çeken Erdoğan, yerel idareden bölgesel gelişmelere ve muhtarların özlük haklarına kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

DEMOKRASİNİN UÇ BEYLERİYLE GÜÇLÜ DAYANIŞMA

Göreve geldikleri günden itibaren muhtarlarla aralarındaki teması kesintisiz sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Şimdiye kadar kimi zaman burada, kimi zaman sergi salonumuzda Türkiye'nin tüm vilayetlerinden 40 bini aşkın muhtarımızla bir araya geldik. Gün oldu Türkiye'nin meselelerini sizlerle istişare ettik. Gün oldu bölgesel ve küresel gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Gün oldu en sıkıntılı zamanlarda kafa kafaya verdik, yeni bir yol açtık. Gün oldu dertleştik. Gün oldu birbirimize destek olduk, umut verdik. Ama 12 yıl boyunca demokrasinin uç beyi olan muhtarlar ile şahikası olan Cumhurbaşkanlığı arasındaki o bağı her zaman canlı tuttuk, diri tuttuk" ifadelerini kullandı.

Külliye'nin kapılarının millete her zaman açık olduğunu kaydeden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni sadece devletin merkezi değil, milletin evi haline de getireceğimizin sözünü vermiştik. Şükürler olsun ki millete verdiğimiz diğer sözlerimiz gibi bu sözümüze de sadık kaldık. İşte bugün bir kere daha siz muhtar kardeşlerimle kucaklaşıyor, ahdimizi ve kavlimizi yeniliyoruz. Rabbim muhabbetimizi, sevgimizi, dayanışmamızı artırsın diyorum" sözlerini sarf etti.

Siyasette muhtarlarla yan yana yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, eski siyaset anlayışının ve tepeden inmeci yaklaşımların kırıldığını belirtene şunları söyledi:

"Muhtarlarımızla sarsılmaz bir bağımız var. 'Muhtar bile olamaz' diyenler, olanları kabul edemediler. Rahatsızlıklarının sebebi burada hasbihal etmemiz değildi. Rahatsızlıklarının sebebi sizin buraya kendi evinize gelir gibi gelmenizdi. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını kabullenmeye yanaşmadılar. Bu iş sadece yerel düzeyde de kalmadı. Türk siyasetinde de buluşmalarımızın dönüştürücü etkisi oldu. Tabiri caizse siyasette muhtar açılımı yaşandı."

'TAKLİT HER ZAMAN ASLINI BÜYÜTÜR'

Rakiplerinin taklitçi yaklaşımına değinen Erdoğan, "Taklit her zaman aslını büyütür. Onlar bizi taklit ettikçe biz büyümeye, güçlenmeye devam ederiz. 2002'de muhtarlarımıza yapılan ödeme 97 liraydı. 2026 itibarıyla bu rakamı tam 28 bin liranın üzerine çıkardık. Muhtarlarımızın SGK primlerini 2017'den bu yana devlet olarak biz karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla yapılan istişarelerin idari kararlara dönüştüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtarlar buluşmamızın sadece tek parti bakiyesi tepeden inmeci, baskıcı, kibirli zihniyetin geriletilmesinde değil, muhtarlarımızın özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinde de çok ciddi katkıları oldu. Sizlerin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmeniz, görevinizi daha iyi yerine getirebilmeniz için biliyorsunuz hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Sorun ve önerileri bizzat muhtarlarımızdan dinledik, notlarımızı aldık ve gerekli adımları hızlıca attık" dedi.

DİJİTAL SİSTEMLERDEN HİZMET BİNALARINA TAM DESTEK

İdari yapıda yapılan yenilikleri ve muhtarlara sağlanan imkanları detaylandıran Erdoğan, sağlanan diğer haklara ve altyapı çalışmaları anlatarak "İnşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'BÖLGEMİZDE GİDEREK ARTAN BİR KRİZ FIRTINASI YAŞANIYOR'

Türkiye'nin çevresindeki sıcak gelişmelere ve küresel krizlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde şiddeti giderek artan bir kriz fırtınası yaşanıyor. Hemen kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna Savaşı birkaç ay sonra 5. yılını dolduracak. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları imzalanan anlaşmalara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Komşumuz İran'daki gerilim tam olarak bitmeden bu sefer Yemen'de yeni bir çatışmanın fitili yakıldı. Husilerin dostumuz ve kardeşimiz Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları bölgemizdeki tansiyonun iyice tırmanmasına sebep oldu. Riyad'daki havalimanına düzenledikleri saldırıda aralarında umrecilerin de olduğu çok sayıda Müslüman kardeşimiz vefat etti. Yüzlerce kardeşimiz yaralandı" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR MÜCADELENİN TAM GÖBEĞİNDEYİZ'

Suriye ve Lübnan'daki tablodan bahsederken Türkiye'nin bu kaos ortamındaki kararlı duruşuna vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan'a bakıyoruz maalesef orada da durum hiç iç açıcı değil. Suriye'den güzel haberler geliyor lakin Siyonist İsrail orayı da karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Hani diyorum ya, 'etrafımız ateş çemberi' diye; içinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle. Biz işte böyle bir kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hamdolsun, şimdiye kadar bunda da başarılı olduk. Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Büyük bir mücadelenin tam göbeğindeyiz. Tahriklere kapılmadık, tuzaklara düşmedik, provokasyonlara gelmedik. Akıllı, sabırlı, sağduyulu bir şekilde tüm bu zor süreçleri başarıyla yönettik."