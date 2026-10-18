İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Sevilla ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da gol ararken Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, 30. dakikada attığı şık golle maçın kilidini açtı.
ARDA GÜLER'DEN HARİKA GOL! 🌟🇹🇷 Arda, attığı nefis golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi! 🤌 🟡 @iddaa & https://t.co/aNnm6pGaLU https://t.co/EcW0JOml7V— S Sport (@ssporttr) October 18, 2026
ARDA GÜLER'DEN HARİKA VURUŞ
Karşılaşmanın 30. dakikasında Real Madrid'in sol kanattan geliştirdiği atakta Yan Diomande, topu ceza sahası çizgisine doğru çıkardı.
Arda Güler, hiç bekletmeden yaptığı gelişine vuruşla Sevilla kalecisi Odysseas Vlachodimos'u çaresiz bırakarak toğu ağlara gönderdi.
Real Madrid bu harika golle zorlu rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Milli yıldızın kaydettiği gol, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.