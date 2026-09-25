Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Alper İnce seyir halindeki motosikletiyle

Motosikleti mazgala takılmıştı: Alper’den acı haber - Resim : 1

Motosikletin devrildiği kazada yola savrulan İnce, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler, İnce'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu kötüleşen İnce, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Motosikleti mazgala takılmıştı: Alper’den acı haber - Resim : 3Motosikleti mazgala takılmıştı: Alper’den acı haber - Resim : 4

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren İnce, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası İnce'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.