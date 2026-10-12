Edinilen bilgiye göre Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mustafa Y., idaresindeki 07 BAV 006 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Y., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Motosiklet devrildi: 1 yaralı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mustafa Y., idaresindeki 07 BAV 006 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mustafa Y., idaresindeki 07 BAV 006 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Etiketler
Çok Okunanlar