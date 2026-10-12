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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mustafa Y., idaresindeki 07 BAV 006 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Y., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.