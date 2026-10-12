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Kaynak: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. A.Ç. (60) idaresindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Canbal idaresindeki 79 ACG 382 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Canbal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.