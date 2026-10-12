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Kaynak: Ekonomi Servisi

Türkiye'nin köklü balon ve parti malzemeleri üreticisi Balonevi Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen konkordato davasında yeni bir hukuki aşamaya geçildi.

İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi, 7 Ekim tarihinde aldığı kararla şirketin mali durumunun nihai olarak değerlendirilebilmesi amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun 287. maddesi kapsamında geçici mühlet süresini iki ay uzattı. 12 Ekim’de ilan edilen kararla birlikte Balonevi’ye sağlanan konkordato koruması 7 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Görevli konkordato komiserleri de çalışmalarını sürdürecek.

KRİTİK DURUŞMA 4 ARALIK'TA: KOMİSER RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

İlk olarak 9 Temmuz'da başlayan konkordato sürecinde şirketin bir sonraki kader günü netleşti. Mahkeme, davanın yeni duruşmasını 4 Aralık 2026 Cuma günü saat 13.45'e bıraktı.

Konkordato komiserlerinin, şirketin kesin mühlet talebine ilişkin ayrıntılı ve denetlenebilir raporu duruşmadan en geç üç hafta önce mahkemeye sunması istendi. Bu rapor, borçların yeniden yapılandırılması planında hayati rol oynayacak.

Mevcut karar şirketin iflası veya konkordato talebinin kesin kabul/reddi anlamına gelmiyor. Üretim tesisinin veya mağazaların kapatıldığına dair yayımlanmış bir mahkeme kararı bulunmuyor.

SEYRANTEPE'DEN BUDAPEŞTE'YE

Eylül 2001'de İstanbul Seyrantepe'de faaliyetlerine başlayan Balonevi, 2009'da Tuzla Deri OSB'deki tesisine taşındı. Kendi geliştirdiği makinelerle üretim yapan şirket, yıllar içinde perakende ve yurt dışı pazarlarda büyüdü:

2010: Balonevi Party Store markasıyla ilk mağazasını açtı.

2012 ve 2017: Köpük balon ile kâğıt tabak-bardak üretimine geçti.



2023 ve 2024: 3. balon makinesini devreye aldı; Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılanmaya gitti.

Kapasite ve dağıtım: Yıllık 300 milyon lateks balon üretim kapasitesine sahip şirket, 5 farklı kanal üzerinden 30 binden fazla satış noktasına ve 10 binin üzerinde ürün çeşidine ulaştığını bildiriyor.