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Kaynak: İHA

Kaza, geçen hafta Muğla-Denizli kara yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alican Soydan (35) yönetimindeki 20 ABP 205 plakalı motosiklet ile 48 ALP 485 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alican Soydan ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar araçlarını durdurarak, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Soydan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kara yolu üzerinde bekleyen 49 ALP 485 plakalı otomobil sol sinyalini yakarak tali yola dönmek için ileri geri gittikten sonra tali yola dönüş yaptığı esnada arkadan gelen Alican Soydan yönetimindeki 20 ABP 205 motosikletin araca çarparak, sürücünün motorun üzerinden yola fırladığı anlar yer aldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü C.Ö.'nün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.