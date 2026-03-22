Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüşler yatırımcıların gündeminde yer alırken, finans analisti İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İslam Memiş’ten gramda 10 bin TL tahmini: Altında düşüş sürüyor
Piyasalardaki sert dalgalanmalara dikkat çeken İslam Memiş, gram altında uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu açıkladı. Memiş, gram altın için yıl bazında 10 bin lira seviyesini öngördüğünü dile getirdi. Diğer yatırım araçlarını da değerlendiren Memiş, "2026 borsa ve Bitcoin’in yılı" dediDerleyen: Abdullah Kerzi
Bayram sürecinde yaptığı açıklamalarda piyasalardaki oynaklığın süreceğini belirten Memiş, yatırımcılara uzun vadeli strateji çağrısı yaptı.
Dalgalanma uyarısı
Memiş, yıl boyunca hemen her ay tüm yatırım araçlarında sert hareketlerin görülebileceğini ifade ederek, kısa vadeli al-sat işlemlerinin riskli olduğuna işaret etti. Kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların psikolojik olarak da hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Altın ve gümüşte düşüşün nedenleri
Altın ve gümüş fiyatlarındaki gerilemenin arkasında birden fazla faktör olduğunu belirten Memiş, özellikle Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı nedeniyle satış yapmasının, faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkmasının ve kaldıraçlı işlemlerde teminat tamamlama zorunluluğunun etkili olduğunu dile getirdi.
Bu gelişmelerin etkisiyle ons altında yaklaşık yüzde 3,5 düşüş yaşandığını, gram altının ise haftayı 6 bin 980 lira seviyesinde kapattığını hatırlattı.
Fiziki altın piyasası ayrışıyor
Fiziki altın piyasasında farklı bir tablo olduğuna dikkat çeken Memiş, makas aralıklarının açıldığını ve işçilik maliyetlerinin yeniden devreye girdiğini ifade etti. Bu nedenle ons altındaki düşüşlerin fiziki piyasaya aynı şekilde yansımayabileceğini söyledi.
Uzun vadede hedef 10 bin lira
Kısa vadeli gerilemelere rağmen uzun vadeli beklentisinin değişmediğini belirten Memiş, gram altın için yıl bazında 10 bin lira seviyesini öngördüğünü dile getirdi. Bu süreçte yaşanan düşüşlerin özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar veya yeni nakit bulunduranlar için fırsat oluşturduğunu ifade etti.
Petrol fiyatlarına dikkat
Piyasalardaki yön açısından petrol fiyatlarının belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, iki farklı senaryoya dikkat çekti. Savaşın sona ermesi halinde petrol fiyatlarının gerileyebileceğini ve bunun altın ile gümüşü yukarı taşıyabileceğini belirtti. Buna karşılık petrolün 200 dolar seviyesine yükselmesi durumunda ise altın ve gümüşte düşüşlerin görülebileceğini söyledi.
Gümüş ve diğer yatırım araçları
Gümüşte daha sert fiyat hareketleri yaşandığını belirten Memiş, bu yatırım aracının hızlı kazandırabildiği gibi hızlı kayıplara da yol açabileceğini ifade etti. 2026 yılı için gümüşü öncelikli yatırım aracı olarak görmediğini belirten Memiş, borsa ve Bitcoin için daha olumlu bir tablo çizdi.
Memiş, "2026 yılı benim için borsanın ve Bitcoin’in yılı" dedi.
'Altın vuruş' henüz gelmedi
Mevcut düşüşlerin beklediği büyük fırsat seviyeleri olmadığını ifade eden Memiş, yaşanan gerilemeleri ara düzeltme ve zorunlu satışlar olarak değerlendirdi. Uzun vadede ons altında 5 bin 800 ile 6 bin dolar aralığı hedefini koruduğunu belirten Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağı görüşünü yineledi.