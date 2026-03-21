ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş petrol fiyatlarını vurdu. Hürmüz Boğazı’nın kapanması ile birlikte Brent petrolün varili 110 doların üstüne çıktı. Bu durum akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın pompa fiyatına düşük yansıması için oluşturulan Eşel Mobil sistemin bile yapılması beklenen son zamma çare olmayacağı öğrenildi.

Halk TV’de yer alan habere göre, motorine son olarak yapılan 5 lira 18 kuruşluk zammın ardından 6 liranın üzerinde bir zam daha gelmesi bekleniyor. Ancak motorinde Eşel Mobil marjının tükenmesinin zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansımasına neden olacağı öğrenildi.

BENZİNDE KISMİ SÜBVANSİYON DEVAM EDİYOR

Benzin grubunda ise 1 lira 30 kuruş tutarında bir zam beklendiği belirtiliyor. Benzin grubunda eşel mobil marjının henüz tükenmemesi nedeniyle, bu zammın yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanacak. Böylece 1,30 liralık maliyet artışının tüketiciye yansıyacak kısmı 32 kuruş olacak.

EŞEL MOBİL NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

21 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte 21 Mart 2026 Cumartesi günü itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.00 TL

Motorin litre fiyatı: 71.10 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.86 TL

Motorin litre fiyatı: 70.96 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.97 TL

Motorin litre fiyatı: 72.22 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

Motorin litre fiyatı: 72.50 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL