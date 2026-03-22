Katar’da 21 Mart akşamı bir askeri helikopter düştü. Katar Silahlı Kuvvetler’e ait helikopterden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmalar gereği eğitim faaliyeti yürüten helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize düştüğünü duyurdu.

Açıklamada helikopterde bulunan bir TSK personeli ile iki ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu bildirildi. Öte yandan Katar Silahlı Kuvvetleri’nden dört personelin de kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 şehidin naaşlarına ulaşıldığını açıkladı. Bakanlık, kazanın kesin nedeninin Katar makamlarının yapacağı soruşturma sonucu belli olacağının altını çizdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklaması şöyle: