Yeniçağ Gazetesi
22 Mart 2026 Pazar
Montella'nın gözdesi için sıraya girdiler: Milli futbolcuya, İngiltere'den 3 talip

Montella'nın gözdesi için sıraya girdiler: Milli futbolcuya, İngiltere'den 3 talip

A Milli Futbol Takımımız, Romanya maçı hazırlıklarına tam gaz devam ederken yıldız futbolcularımıza da teklifler gelmeye devam ediyor. Montella'nın yeni gözdesine de İngiltere'den talipler var. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
A Milli Futbol Takımımız Montella komutasında Romanya maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Aday kadroya davet edilen yıldız isimlere de dev takımlardan ilgi gelmeye devam ediyor.

ARAL DİKKATLERİ ÇEKİYOR

Danimarka’nın Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Team Talk’ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brentford ve Crystal Palace, 23 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

BRENTDORD BİRAZ DAHA ÖN PLANDA

Haberde, söz konusu üç kulüp arasında en somut ilgiyi Brentford’un gösterdiği ve Midtjylland ile geçmiş bağlantılarının transfer sürecinde avantaj sağlayabileceği ifade edildi.

Midtjylland ise başarılı futbolcusunu kolay kolay bırakmak istemiyor.

Bu sezonki performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da dikkatini çeken Aral Şimşir, milli takıma davet edildi.

SEZON RAKAMLARI

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 44 maçta 11 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR DA İLGİLENMİŞTİ

‘Kış transfer döneminde Trabzonspor'dan teklif aldın mı? sorusuna Aral, geçtiğimiz günlerde şöyle cevap vermişti:

"Teklif geldi. En büyük hayallerimden biri daha iyi bir lige, daha büyük bir kulübe gitmek. O ara sıcak bakıyordum. Trabzonspor, Türkiye'de çok büyük bir kulüp. Ben bunu daha çok motivasyon olarak gördüm. Öyle büyük bir kulübün beni istemesi, daha çok motive etti. Midtjylland'ın satmayacağından emindim. Çünkü çok iyi bir dönemdeyiz.

Hem Avrupa Ligi, hem kupa hem ligde çok iyi gidiyoruz. Sıcak bakmadıklarını biliyordum. Trabzonspor'un benimle ilgilenmesini motivasyon olarak gördüm. Tabii ki yaza nasıl olacak orasını bilemem."

Kaynak: Diğer
