ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 23 gündür devam ediyor. Dün İran’ın en kritik nükleer tesislerinden biri olan Natanz’ın hedef alınması sonrası İsrail’e yönelik misilleme saldırıları gerçekleşti. İsrail’in çeşitli kentlerine düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada çok zor bir akşam geçirdiklerini söyledi.

İran’ın misilleme saldırıları bugün de devam ediyor. Saldırıların başlaması ile birlikte başta Tel Aviv olmak üzere İsrail’in çeşitli kentlerinde sirenler çaldı.