Yeniçağ Gazetesi
22 Mart 2026 Pazar
Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolcuya kafayı taktı: Transferde gaza bastılar

Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolcuya kafayı taktı: Transferde gaza bastılar

Süper Lig'de formda bir süreçten geçen Trabzonspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bordo-mavili ekip Fatih Tekke'nin isteğiyle Fenerbahçeli futbolcuyu da listeye aldı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Trendyol Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor.

İkinci sıradaki Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyen, bir maçı eksik lider Galatasaray ile arasındaki farkı 4’e indiren Trabzonspor’da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda umutlar arttı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUTLARI

Karadeniz ekibi, sezonu ikinci sırada tamamlaması halinde Devler Ligi’ne kalabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda kalacak ve bu nedenle yeni sezona erken başlayacak.

Bu durumu dikkate alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının şimdiden başlatılması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Karadeniz ekibi, öncelikle sol kanat ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Ayrıca yerli oyuncu havuzunun genişletilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

YERLİ OYUNCU ÇALIŞMASI

Yerli oyuncu transferinde sol kanat için Oğuz Aydın ve Aral Şimşir gündeme alınırken, Ümit Akdağ ve Sinan Silas Andersen de takip ediliyor.

OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE

Fatih Tekke'nin Fenerbahçeli Oğuz Aydın transferinde de ayrıca ısrarcı olduğu öne sürüldü.

Yabancı oyuncu listesinde ise Norveç’in Viking FK takımında forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Edvin Austbo ilk sırada yer alıyor.

Haberde, oyuncu için ara transfer döneminde 15 milyon euroluk teklif yapıldığı ancak kabul edilmediği belirtildi. 31 Aralık 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Austbo, kulübünde 65 maçta 15 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Sol kanat için bir diğer alternatifin ise teknik direktör Fatih Tekke’nin beğendiği Sassuolo’nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente olduğu iddia edildi.

LAURIENTE SEZON RAKAMLARI

Lauriente, bu sezon Sassuolo formasıyla 31 maça çıktı ve takımına 5 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

OĞUZ AYDIN RAKAMLARI

Fatih Tekke'nin özel olarak istediği bir isim olan Oğuz ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkarken 3 de asist yaptı.

Kaynak: Diğer
