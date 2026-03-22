Yeniçağ Gazetesi
22 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'ye Alman efsaneden ağır sözler: Milli takım tercihi

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı; Alman efsaneden yıldız futbolcuya ağır sözler geldi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşı karşıya gelecek. Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, aday kadroyu açıkladı.

1 9
Genç teknik adam, kadroda Leroy Sane’ye de yer verdi.

2 9
SANE'YE ELEŞTİRİ
Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin kadroya alınmasını eleştirdi.

3 9
Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." dedi.

4 9
"GALATASARAY'DA İLK 11'DE DEĞİL"
Hamann ayrıca, "Sane'nin yeteneklerinden bahsetmemize gerek yok ancak son zamanlarda Galatasaray'da ilk 11'de yer almıyor." notunu düştü.

5 9
GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 35 maçta forma giyen Leroy Sane, 6 gol atarken 8 asistlik katkı sağladı.

6 9
ALMANYA KARNESİ

Leroy Sane, Almanya A Milli Takım formasıyla 72 maça çıkarken 16 gol atarken 10 da asist yaptı.

7 9
Sane'nin şans bulması beklenen Almanya'da maç takvimi şu şekilde:

27 Mart | İsviçre - Almanya | 22.45 TSİ

30 Mart | Almanya - Gana | 21.45 TSİ

8 9
ALMANYA ADAY KADROSU

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro