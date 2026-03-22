Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'ye Alman efsaneden ağır sözler: Milli takım tercihi

Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşı karşıya gelecek. Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, aday kadroyu açıkladı.
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı; Alman efsaneden yıldız futbolcuya ağır sözler geldi. İşte detaylar...
Genç teknik adam, kadroda Leroy Sane’ye de yer verdi.
SANE'YE ELEŞTİRİ
Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin kadroya alınmasını eleştirdi.
Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." dedi.
"GALATASARAY'DA İLK 11'DE DEĞİL"
Hamann ayrıca, "Sane'nin yeteneklerinden bahsetmemize gerek yok ancak son zamanlarda Galatasaray'da ilk 11'de yer almıyor." notunu düştü.
GALATASARAY KARNESİ
Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 35 maçta forma giyen Leroy Sane, 6 gol atarken 8 asistlik katkı sağladı.
ALMANYA KARNESİ
Leroy Sane, Almanya A Milli Takım formasıyla 72 maça çıkarken 16 gol atarken 10 da asist yaptı.
Sane'nin şans bulması beklenen Almanya'da maç takvimi şu şekilde:
27 Mart | İsviçre - Almanya | 22.45 TSİ
30 Mart | Almanya - Gana | 21.45 TSİ
ALMANYA ADAY KADROSU