ABD’de taşımacılık sektörünün köklü şirketlerinden Sparhawk Trucking, mali darboğazı aşamayarak iflas koruma başvurusunda bulundu. Yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip şirketin yaşadığı kriz, sektörde geniş yankı uyandırdı.

Şirketin iflas sürecine girmesinde en kritik etken, 2021 yılında Louisiana’da meydana gelen ciddi bir kazanın ardından açılan yüksek tutarlı tazminat davası oldu. Mahkeme kayıtlarına göre, Sparhawk’a ait bir kamyonun tehlikeli madde taşıyan trenle çarpışması sonucu açılan dava, 136 milyon dolarlık bir yükümlülüğe dönüştü.

Bu süreçte artan mali baskıyı kaldıramayan şirket, ABD Wisconsin Batı Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvurarak hukuki koruma talep etti.

Şirketin mali verileri de son yıllarda ciddi bir gerilemeye işaret ediyor. 2022 yılında yaklaşık 49,6 milyon dolar gelir elde eden Sparhawk Trucking’in, 2025 için öngörülen gelirinin 35 milyon dolara kadar düşeceği belirtiliyor. Buna karşın şirketin borç yükünün 10 ila 50 milyon dolar arasında olduğu ifade ediliyor.

En büyük borç kalemleri arasında banka kredileri ve danışmanlık hizmetlerine yönelik ödemeler yer alırken, şirketin varlıklarının oldukça sınırlı seviyede kaldığı bildirildi.

Öte yandan yüzlerce çalışan ve geniş araç filosuna sahip şirketin geleceği de belirsizliğini koruyor. 200 kamyon ve yaklaşık 1.000 römorktan oluşan filoyu yöneten Sparhawk Trucking bünyesinde onlarca sürücü ve personelin istihdam edildiği belirtiliyor.

Sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla takip edilirken, yaşanan gelişme lojistik sektöründe risk yönetiminin önemini bir kez daha gündeme getirdi.