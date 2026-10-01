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2026 Dünya Kupası'nda grup etabında elenen Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde de beklentilerin uzağında kaldı. Milliler, organizasyondaki ilk iki sınavında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1'lik skorlarla yenildi.

Peş peşe alınan mağlubiyetlerin ardından Montella'nın görev süresiyle ilgili tartışmalar başladı. Deneyimli teknik adamın geleceği için önümüzdeki iki müsabakanın sonuçlarının belirleyici olabileceği ve kararın bu karşılaşmalar sonrasında tekrar değerlendirileceği kaydedildi.

KRİTİK SINAVLAR

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 2 Ekim'de Belçika'ya, 5 Ekim'de ise İtalya'ya konuk olacak. Söz konusu iki deplasmandan en az bir galibiyet çıkarılamaması halinde Montella'nın görevde kalma ihtimalinin azalabileceği ifade ediliyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Montella'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Temmuz 2028 tarihine kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Ancak alınacak sonuçların ardından teknik direktörlük koltuğunda yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Belçika ve İtalya maçları, hem milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki durumunu hem de Montella'nın geleceğini doğrudan ilgilendiren kritik bir dönem oluşturuyor. Bu nedenle gözler, iki karşılaşmadan çıkacak sonuçlara çevrildi.