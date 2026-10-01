Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, iki oyuncunun Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan A Milli Takım'a geçirildiği bildirildi.
Federasyonun açıklamasında, "Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi." ifadelerine yer verildi.
Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül tarihinde Ukrayna karşısında oynanan mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Ümit Milli Takım, söz konusu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılarak play-off'a katılma hakkı elde etmişti.