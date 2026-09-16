İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
"Uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R'nin İstanbul'da olduğunu belirlendi.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla I.R'yi yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği belirtildi.