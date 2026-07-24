Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın paylaştığı verilere göre TMO, 21 Mayıs'tan itibaren 176 bin üreticiden toplam 8,3 milyon ton hububat satın aldı. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında bu rakam dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.
TMO'dan rekor hububat alımı: Milyarlar hesaplara yatmaya başladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 hububat alım sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) şimdiye kadarki en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını açıkladı. 21 Mayıs'tan bu yana yüz binlerce üreticiden milyonlarca ton ürün alınırken, çiftçilere yapılan ödemeler de devam ediyor.Kaynak: AA
2023 yılında aynı dönemde yaklaşık 3,4 milyon ton hububat alımı yapılırken, bu sezon alınan ürün miktarı 8 milyon tonun üzerine çıktı. Günlük ortalama alım miktarı da hasadın hız kazanmasıyla 200 bin tondan 370 bin tona yükseldi.
Ülke genelinde yaklaşık 650 alım noktasında faaliyetlerin sürdüğünü belirten Yumaklı, en fazla alımın İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştiğini ifade etti. İl bazında ise 1,3 milyon tonu aşan alımla Konya ilk sırada yer aldı.
Bakanlık, üreticilerin ürünlerini sorunsuz teslim edebilmesi için lisanslı depoların yanı sıra silo, hangar ve uygun açık depolama alanlarını da kullanıyor. Kapalı depoların dolduğu bölgelerde ise ek açık yığın sahaları kiralanarak ürünler güvence altına alınıyor.
Depo doluluk oranlarının şu anda yüzde 65-70 seviyelerinde bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, "TMO depoları dolduğu için alımlar duracak" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ürün teslimleri, hasat tamamlanıncaya kadar kesintisiz devam edecek.
Üreticilerin yoğunluk yaşamadan ürün teslim edebilmesi amacıyla uygulanan randevu sistemi de aktif şekilde işliyor. Fiyatların açıklanmasının ardından sezon sonuna kadar 272 bin üreticiye toplam 450 bin randevu oluşturuldu.
Toplam 17,8 milyon tonluk randevu kapasitesinin yüzde 72'si kullanılırken, üretici bazında randevuların gerçekleşme oranı ise yüzde 87'ye ulaştı. Böylece alım sürecinin planlı şekilde ilerlediği belirtildi.
TMO, teslim edilen ürünlerin bedellerini yasal süreç kapsamında 21'inci günden itibaren üreticilerin hesaplarına yatırıyor. Bugüne kadar çiftçilere toplam 34,3 milyar liralık ödeme yapılırken, ödemelerin düzenli olarak devam ettiği açıklandı.
Öte yandan TMO'nun yeni sezon hububat satışlarının 1 Ekim'de başlayacağı duyuruldu. Buna göre 2. grup makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton fiyatı 18 bin 500 lira, 2. grup arpanın ton fiyatı ise 14 bin lira olarak uygulanacak. Bu fiyatların piyasadaki dengeyi korumaya yönelik planlı tarım politikalarının bir parçası olduğu belirtildi.