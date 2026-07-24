TMO'dan rekor hububat alımı: Milyarlar hesaplara yatmaya başladı



Öte yandan TMO'nun yeni sezon hububat satışlarının 1 Ekim'de başlayacağı duyuruldu. Buna göre 2. grup makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton fiyatı 18 bin 500 lira, 2. grup arpanın ton fiyatı ise 14 bin lira olarak uygulanacak. Bu fiyatların piyasadaki dengeyi korumaya yönelik planlı tarım politikalarının bir parçası olduğu belirtildi.