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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana genelinde yürütülen “Eğitim Kenti Adana” projesi kapsamında Halit Dağlı İlkokulu’nda sıfır atık ve çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, okul bahçesi ve çevresindeki cadde ve sokaklarda yerde gördükleri cam, plastik ve kağıt atıkları tek tek topladı. Öğrenciler, topladıkları atıkları türlerine göre ayrıştırarak geri dönüşüm kutularına attı. Çevre temizliğine dikkat çeken öğrenciler, vatandaşlara “doğayı kirletmeyin” çağrısında bulundu.

“TEMİZ BİR GELECEK EMANET ETMEK İSTİYORUZ”

Etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya gelen Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, projenin Adana genelinde eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.

Çelik, “Burada ayrıştırma, geri dönüşüm ve atıkların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi bilincini oluşturuyoruz. Amacımız çocuklarımıza temiz bir gelecek emanet edip onların da yarınlara temiz bir dünya bırakmasını sağlamak. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

PİLOT BÖLGE OLARAK SEÇİLDİ

Halit Dağlı İlkokulu’nun proje kapsamında pilot bölge olarak seçildiğini belirten Okul Müdürü Seyban Karaköse de öğrencilerde çevre bilincini kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Karaköse, “Öğrencilerimizle birlikte mahallemizin ve okulumuzun sokaklarını temizledik. Geçtiğimiz yıl ‘Yeşil Vatan’ temasıyla Dağılcak mevkiisindeki yol kenarı atıklarını da toplamıştık. Öğrencilerimizi sıfır atık konusunda sürekli ve bilinçli şekilde eğitmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.